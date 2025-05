Vicky Martín Berrocal aclara sus palabras sobre Manuel Díaz: "Yo sufría, pero no por él"

Vicky Martín Berrocal vive un momento de máxima exposición con el estreno de "Las Berrocal", el docu-reality de Movistar+ en el que abre las puertas de su vida familiar. Pero entre promoción y entrevistas, una de sus declaraciones ha desatado una inesperada tormenta mediática. En su visita a "El Hormiguero", la diseñadora habló de su pasado sentimental con una sinceridad que dio pie a titulares incómodos: "He sufrido con todos. Con Manuel también".

Estas palabras, referidas a su relación con Manuel Díaz "El Cordobés", con quien estuvo ocho años y tuvo a su hija Alba, encendieron las alarmas. El propio torero reaccionó sorprendido en televisión: "Me he quedado flipado con esto. No me lo esperaba. En todos los matrimonios se sufre y se ama… pero creo que se ha sacado de contexto".

Disculpas a Manuel

Lejos de alimentar el drama, Vicky ha querido cortar por lo sano. En la presentación de "Las Berrocal", celebrada en la Gran Vía madrileña, aclaró el sentido real de sus declaraciones y dirigió un mensaje conciliador a su exmarido. "Le pido disculpas a Manuel. Él me conoce, sabe que eso no fue lo que quise decir", aseguró. "Yo sufría sola. No necesitaba que nadie me hiciera nada. Venía de una mochila de dolor, del sufrimiento de una madre".

Las Berrocal, Rocío y Vicky Martín Berrocal junto a Victoria Martín y Alba Díaz Cedida

La diseñadora fue tajante: su comentario no fue un reproche a Manuel Díaz, sino una reflexión sobre su propia vulnerabilidad en el amor. "Es uno de los grandes amores de mi vida. Es el padre de mi única hija y es mi familia", afirmó con rotundidad.

También Alba Díaz, la hija de ambos, intervino para calmar el revuelo. "Mi madre hablaba desde un lugar personal. A veces uno dice: ‘he sufrido mucho’ y no es por la otra persona, sino por cómo estás tú por dentro", explicó, defendiendo la versión de su madre y subrayando el cariño intacto entre sus padres.

Lejos de quedar atrapados en un malentendido televisivo, Vicky y Manuel han demostrado que su relación, aunque ya no sea sentimental, sigue basada en el respeto. Y que, incluso bajo el foco, lo importante sigue siendo la familia.