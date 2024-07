Eloy Arenas homenajea a Rocío Jurado en su nuevo show: "Fue una feminista extraordinaria...aunque no se supiera lo que es feminismo"

Es uno de los actores más polifacéticos e ingeniosos de nuestro país. Eloy Arenas homenajea a Rocío Jurado en su nuevo monólogo, “EL Humor Locura”, en el marco de toda una serie de situaciones en las que también habla de la Generación Z, el excesivo uso de anglicismos, el Antiguo Testamento y otros temas, con un toque de sarcasmo y comedia.

El título tiene un doble sentido.

Sí, el humor lo cura, como efecto sanador, y el humor es una locura.

¿Por qué incluye a Rocío Jurado en el show?

Llevaba tiempo preparando este homenaje. Rocío fue una feminista extraordinaria, aunque no supiera lo que es el feminismo, no había canción protesta, sino reproche. En sus temas hablaba de las insatisfacciones que las mujeres tenían con los hombres. Recuerde frases como “lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo”, y yo añado: "Eres como el AVE, rápido, silencioso y no se siente nada".

En su vida personal, Eloy sigue unido a Esperanza, desde hace casi veinte años: “Ella vive en Alicante y yo en Madrid, y los reencuentros son maravillosos. Llevamos la relación muy bien. Nos vemos continuamente, ten en cuenta que Alicante no está tan lejos de Madrid…”

Enamorados y no casados.

Hemos hablado del tema varias veces, pero ninguno de los dos ha decidido dar el paso. Pero es un asunto que está vivo en nuestra relación, y no lo descartamos.

¿En qué trabaja su mujer?

Es coach de peluquería femenina y estética en el sector de psiquiatría del Centro Penitenciario de Alicante. A las reclusas les privan de su libertad pero no de su dignidad como mujeres. Y Esperanza les enseña a maquillarse, peinarse, lavarse la cabeza, cortarse el pelo… a veces organiza visitas a la ciudad con las alumnas mejores.

Un módulo como ese tiene sus riesgos.

Hay mucha seguridad.