Emilio José, 50 años después de su icónico tema "Soledad": "la música está hecha una mierda"

Medio siglo después de triunfar con su icónico teme “Soledad”, Emilio José, cerca de cumplir los setenta y cinco años, sigue al pie del cañón. Hace unos días recibió un sentido homenaje en Madrid por toda una trayectoria llena de éxitos.

“Fue un acto muy emotivo, lo presentó José Manuel Parada, canté uno de los temas, y hubo un grupo que entonó otras canciones mías. Siempre es bonito que se acuerden de uno a estas alturas de la vida. Pero me sentí mucho más satisfecho cuando pusieron el nombre de mis padres, que fueron maestros de escuela, en mi pueblo. Ellos se lo merecían todo. Yo les dije que no pusieran mi nombre a una calle, que mejor me dieran un piso, ja, ja, ja.”

- Le acompañó al homenaje su esposa Maite, toda una vida juntos…

- Casi cincuenta años, y tan enamorados como el primer día. La quiero igual o más que antes. Que suerte tuve de que se cruzara en mi camino, porque es una mujer extraordinaria, Hemos tenido dos hijos maravillosos que nos han hecho abuelos. Formamos una familia muy unida.

- Sigue cantando en público.

- Si. Pero cada vez hay menos conciertos, la movida de la música está hecha una mierda, y a los que llevamos décadas en este mundo no nos valoran si no pertenecemos al Gobierno que está en el poder. Así de claro. Pero continuo en los escenarios, ahora me han llamado de Chile…

- ¿Qué canción le piden más?

- Sin lugar a dudas, “Soledad”, un tema icónico donde los haya. Una canción que perdura con el paso del tiempo y que fue grabada en distintos idiomas, Melina Mercouri sacó una versión de la que se vendieron dos millones y pico de discos.