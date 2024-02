El zasca de Javier Ungría a Elena Tablada: "Con mi hija pienso estar muchos años"

Javier Ungría está a punto de embarcarse en una de las experiencias más extremas de su vida. En los próximos días, el empresario pondrá rumbo a "Supervivientes" junto a sus compañeros de edición, entre los que se encuentran Carmen Borrego, Zayra Gutiérrez o Kike Calleja. Emocionado por este nuevo (y primer) reto televisivo, el ex de Elena Tablada no ha dudado en responder a las últimas declaraciones de la madre de su hija sobre su participación en el reality de Telecinco.

La cubana, nada más conocer la noticia, no dudó en expresar lo mucho que le alegraba poder estar tanto tiempo con su hija. Si Javier Ungría llega a la final del concurso, estará más de 3 meses fuera de nuestro país. Sobre este asunto, el empresario ha sido muy tajante con Elena Tablada. "Bueno, repito, estamos hablando de una cosa de uno a tres meses y la custodia es para 18 o 20 años. Creo que la gente que compara una cosa con esa no tiene mucho sentido", ha declarado.

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

Javier Ungríareconoce que estará lejos de su hija de manera temporal y no quería desaprovechar esta oportunidad única y especial. Sobre la alegría de Elena Tablada para más tiempo con la pequeña, el empresario le ha aconsejado que "si tienes la suerte que lo aproveche. Yo esto al final es entre uno y tres meses, no pasa nada, yo con mi hija pienso estar muchos años. Es una situación especial, obviamente, y estaré menos tiempo con ella, el que querría, pero dentro de esto se pasa muy rápido, o sea que no pasa nada".

A pesar de la la guerra que mantiene con su exmujer por la custodia de la hija que tienen en común, Javier Ungría está intentado solucionar las cosas con su exmujer y llegar a un acuerdo antes de poner rumbo a Honduras. Como él mismo ha confesado, aunque no todavía no han llegado a un entendimiento, "estamos en ello. Todo bien". Además, confía en que Elena Tablada le apoye durante su concurso, del mismo modo que él la apoya en sus retos profesionales.