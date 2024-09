El emotivo mensaje de apoyo de José Coronado a Rodolfo Sancho

El actor José Coronado, quien ha pasado por la 16 edición del FesTVal de Vitoria, para hablar de la última temporada de "Entrevías" ha aprovechado para enviar un emotivo mensaje a su compañero de Profesión, Rodolfo Sancho, que atraviesa duros momentos.

"La cuarta temporada es la última y eso ha permitido a los guionistas aprieten las tramas y lleven a los personajes al límite y nos ha quedado una cuarta temporada con muchísima acción y muchísima emoción y sobre todo con un final que no va a dejar insatisfecho a nadie" destacaba José Coronado sobre "Entrevías" que empezó a emitir su temporada final este 2 de septiembre.

"Estoy contento y feliz y es motivo de felicidad estrenar esta 4 temporada de Entrevías" confesó Jose Coronado en Vitoria donde también desveló que el 20 de septiembre estrena "Puntos suspensivos", su nueva película. Además, el actor, se ha pronunciado sobre el difícil momento que atraviesa Rodolfo Sancho tras conocer la sentencia de cadena perpetua para su hijo, Daniel, en Tailandia. "Es terrible, me pongo en su piel y le mando todo mi amor porque además conozco a Rodolfo y me imagino que lo que tiene que estar pasando ese hombre no está escrito. Es muy chungo. Yo trabajé con él, la última que hicimos juntos fue 'No habrá paz para los malvados' (foto inferior del rodaje en 2010) y es un estupendo actor y sobre todo un tipo súper buena gente, humilde y le deseo que lo lleve lo mejor posible".