Amelia Bono desvela cuándo se produjo su ruptura con Manuel Martos: "Necesitamos ya pasar página"

Amelia Bono y Manuel Martos se han separado después de 15 años casados. Después de días envueltos en rumores, la revista "¡Hola!" confirmó ayer la noticia. Según has desvelado fuentes cercanas al anterior medio citado, la ruptura se ha producido de manera amistosa y no existen terceras personas.

Están siendo unos días muy complicados para los protagonistas de esta historia. Aunque no han hecho ningún comunicado oficial sobre su separación, los dos han corroborado públicamente que han tomado caminos separados. Muy afectada y sobrepasada por la situación, Amelia ha reaparecido ante las cámaras y ha desvelado cuándo se produjo la ruptura. "Sí hay ruptura ya lo ha dicho "Hola", pero nos llevamos fenomenal", ha comenzado diciendo la influencer.

"Yo solo os pido que nos dejéis tranquilos, tenemos cuatro niños pequeños y ya está. Esto no es de ahora o sea... por favor, dejarnos. Esto es ahora otra vez con lo mismo. Ya está. Está todo bien, nos llevamos todos fenomenal y todo está bien, de verdad, pero dejarnos en paz, dejarnos tranquilos", ha sentenciando Amelia Bono, desvelando que su ruptura no se ha producido recientemente. Antes de finalizar su intervención, ha vuelto a pedir respeto para ella, Manuel y toda su familia, reiterando que no están juntos desde hace un tiempo: "Necesitamos ya pasar página, esto es desde hace un tiempo, estar tranquilos, tenemos cuatro niños".

Horas después ha sido el turno del productor musical. Del mismo modo que su exmujer, Manuel Martos ha pedido "tranquilidad" a los medios por respeto a sus cuatro hijos pequeños. "Somos todos una gran familia de verdad. No hay ningún problema y todo va a estar fantástico. Nos llevamos de maravilla, nos queremos muchísimo", ha expresado, asegurando que "vamos a seguir como somos y como estamos que estamos fenomenal, y la felicidad se vive como cada uno quiere en su familia".