Alice Campello pone tierra de por medio después que Álvaro Morata zanjase definitivamente su relación

Alice Campello ha puesto tierra de por medio después de conocer la negativa de Álvaro Morata sobre una posible reconciliación entre ambos. El exmatrimonio fue fotografiado hace una semana disfrutando de un paseo por Milán y las imágenes hicieron saltar todas las alarmas sobre un acercamiento entre ambos. De hecho, la italiana desveló que pasarían juntos la Navidad. "Nos queremos mucho, nos respetamos mucho, lo estamos llevando, entre comillas, bien, que es lo más importante para nuestros hijos", explicó Campello.

La influencer, en vez de desmentir los rumores, dejó abierta una puerta a la reconciliación. "No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer mañana, la vida cambia y te sorprende cada día. Es posible cualquier tipo de cosa, no me cierro absolutamente a nada y no sé lo que podrá pasar", declaró la joven.

Alice Campello y Álvaro Morata Instagram

Sobre qué hay de verdad o no en este posible acercamiento, Alexia Rivas desveló en que Álvaro Morata no tenía intención de volver con Alice Campello. Alice quiere seguir marcando territorio y que aparentemente parezca que hay una reconciliación. No va a haber reconciliación, es información que llevo trabajando mucho tiempo y la respuesta del otro lado es que no", explicó la periodista, asegurando que "Álvaro está tratando llevarse bien con Alice por la familia que tiene. Álvaro quiere seguir con su vida de soltero y no quiere volver con ella, pero es complicado cuando la otra parte no lo acepta''.

Alice Campello se va de viaje a Dubái

Ante este giro de los acontecimiento, Alice Campello ha decidido hacer las maletas y viajar a Dubái. La italiana, a punto de comenzar la Navidad, ha puesto tierra de por medio y se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones y de desconexión en Emiratos Árabes. Durante esta lujosa escapada se está alojando en el hotel Mandarín Oriental, uno de los más exclusivos de la ciudad cuyo precio por noche puede ir de los 1200 a los 7000 euros la noche, dependiendo de la habitación elegida.

Alice Campello se ha ido lejos de Milán, huyendo del frío y poniendo tierra de por medio, en busca de buen tiempo y calor. A lo largo de estos días, la influencer ha disfrutado de las paradisíacas playas de Dubái y de la gastronomía de la zona.