Primas palabras de María José Suárez tras las fotos de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk: así ha sido su reacción

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk son los protagonistas de la última portada de la revista "Semana". Ambos han sido fotografiados saliendo de un conocido restaurante de Madrid y, según Pepe del Real, también habrían disfrutado de unos días en Cádiz en la casa que el jinete habría alquilado.

Las reacciones no se han hecho de esperar y María José Suárez ha sido una de las primeras en pronunciarse ante las cámaras sobre las fotografías de su expareja con la actriz. De lo más sonriente, la modelo ha sido muy tajante: "Pues mira, la verdad es que he estado leyendo, he estado hablando con amigas y no lo he visto, no lo he visto". "Yo no veo nada que hablar de ese tema", ha expresado, desmarcándose totalmente de Escassi y de su posible incipiente relación con Hiba Abouk.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez Gtres

La que fue Miss España 1996 no puede evitar reírse al ser preguntada por si cree que el jinete no sabe estar solo y tiene cierta dependencia a las mujeres, ya que ha pasado un mes de su ruptura. Muy directa, María José Suárez ha vuelto a dar carpetazo públicamente a Escassi: "Estoy feliz de que ya no se me relacione con esta persona". "Estoy contenta", ha finalizado sobre el asunto, asegurando que ya ha pasado página: "Estoy feliz sola".

La modelo también ha protagonizado esta semana las portadas de la revistas. A diferencia que su ex, ella ha sido fotografiada en solitario, disfrutando de las playas de Cádiz.