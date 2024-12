El valioso consejo de Chelo García-Cortés a Bárbara Rey sobre el conflicto que mantiene con su hijo, Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey se sentó el pasado lunes en Telecinco para conceder una de sus entrevistas más esperadas hasta la fecha. La vedette, a corazón abierto, contó con todo lujo de detalles cómo fue su relación con Don Juan Carlos en el espacio de Mediaset. Por primera vez desde la publicación de sus imágenes con el Rey de España a finales de septiembre, la actriz ha hablado sin tapujos de su historia con el padre de Don Felipe VI, confirmando por primera vez el chantaje que le hizo a Don Juan Carlos I. "Le he dicho al Rey que, si no me da dinero, saco algo tuyo o lo que sea, pues evidentemente se podría considerar como chantaje –aquí interviene el presentador para apostillar "incluso definir"-, pero volvería a hacerlo si se volviera a compartir conmigo como lo hizo", declaró Bárbara durante su entrevista.

La actriz ha decidido romper su silencio y contar su verdad, después de haber acaparado todos los titulares de la crónica social de este último año, desde su conflicto familiar con su hijo Ángel a su relación con Don Juan Carlos. Bárbara Rey ha sido, indiscutiblemente, uno de los personajes de este año y que más ha dado de qué hablar y, cansada de estar en boca de todos, ha querido dar su versión de la historia en televisión.

Bárbara Rey Mediaset

En la segunda entrega de la próxima emisión, Bárbara Rey hablará sobre el conflicto que mantiene con su hijo, Ángel Cristo Jr. "Me ha dolido que mi hijo me deje como una mala madre y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin ningún tipo de duda de que lo que decía mi hijo fuera mentira. Yo he afrontado la cantidad de barbaridades que ha dicho de mí. Habrá cosas que no tendré más remedio que decir y que Ángel tendrá que afrontar, que se vaya preparando mi hijo por todo lo que voy a contar", declara la actriz en el avance.

Chelo García-Cortés, íntima de Bárbara Rey, se ha pronunciado sobre la entrevista de su amiga, desvelando que se ha puesto en contacto con ella después de la emisión, apoyando de nuevo públicamente a la actriz. "Yo a Bárbara la quiero mucho. La vi contando su verdad, pero no voy a entrar en este tema. Nos hemos mensajeado pero ella no quería hablar", ha comenzado diciendo la colaboradora de "Ni que fuéramos Shhh". Aunque no ha querido entrar en más detalles, Chelo sí que ha querido aconsejar a la artista en el conflicto con su hijo. "Yo no le quitaría a Ángel la demanda si fuese ella. La madre es ella pero yo, Chelo García Cortés, no la quitaría", ha declarado la periodista.