Luis del Olmo se recupera de su preocupante caída en el baño: "Podría haberme matado"

Luis del Olmo se recupera favorablemente del percance sufrido en el baño de su casa hace unos días. El veterano comunicador habla con La Razón y nos dice que “me estoy levantando ahora, porque he estado fastidiado en los últimos días, aunque voy mejorando poco a poco. Pero, bueno, uno que es muy mayor ya…”



Pregunta: La caída en el baño fue muy dura.



Respuesta: Es que podría haberme matado. Me di un golpe tremendo. Y creía que tenía todos los huesos rotos. Cuando me llevaron al hospital me hicieron todo tipo de pruebas y vieron que no había huesos perjudicados, y casi acabé festejándolo.

Luis del Olmo Gtres



P: ¿Han quedado algún tipo de secuelas?



R: No, en principio no. De hecho, dentro de un rato saldré de casa para asistir a una reunión de la ONG Proyecto Hombre. Colaboro con ella desde hace tiempo.



P: Sé que su esposa Merche lo pasó muy mal al verle en el suelo…



R: Pobrecita mía, claro que se llevó un susto tremendo. Pero, gracias a Dios, ya voy mejor. Merche, además de mi esposa, es mi agenda especial para ir, hacer, deshacer… he tenido mucha suerte con tenerla a mi lado durante tantísimos años. En estos últimos días “son muchos los amigos y compañeros que me han llamado para preocuparse por mi estado de salud. Me siento muy querido".



P: Y me alegra de notarle tan animado.

R: Ánimo nunca me falta. Tengo mucha fortaleza.