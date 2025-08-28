El escándalo histórico: La musical infidelidad de Gerad Piqué con la loba Shakira

Diez años de ¿feliz? relación sentimental, dos hijos y una ruptura escandalosa marcada por los rumores de infidelidad, que acabaron confirmándose. La cantante Shakira y el futbolista catalán Gerard Piqué tomaron caminos separados en 2022, y enseguida se desveló que el deportista y empresario mantenía una relación secreta con una de sus empleadas, Clara Chía, con la que sigue actualmente.

La venganza de Shakira en forma de canciones

Una separación tan mediática que degeneró en un sonado enfrentamiento entre las dos partes. La colombiana maquinó su venganza como mejor sabe, dando pistas que dejaban entrever la infidelidad en sus canciones. En temas como «Te felicito» o «BZRP Music. Sessions #53» atacaba directamente y «Clara…mente» a la pareja infiel. Magistral.

Shakiralo pasó muy mal pero sacó fuerzas de flaqueza y aprovechó el fatal desenlace para aumentar su cuenta bancaria gracias a su respuesta musical. Con otro tema, «Las mujeres no lloran, las mujeres facturan» alcanzó millones de reproducciones y unos beneficios millonarios, a su alrededor se creó un movimiento de sus fans que no dudaban en atacar al ex jugador del Fútbol Club Barcelona. Insultos en las redes sociales, reproches e incluso alguna que otra amenaza cayeron sobre Gerard y su novia. Pero el agobio y la desorbitada situación no causó la menor crisis entre ambos, que siguen unidos y mostrando, de vez en cuando, su plena felicidad en redes sociales. Eso sí, no dudaron en llevar a los tribunales a aquellos que quebraron su intimidad en unos momentos tan complicados.

Shakira y Gerard Piqué Gtres

Que se sepa, la artista sigue sin pareja y volcada en su carrera y sus hijos. Piqué demostró su gran enfado al ver que su ex suele llevarse a los niños a sus conciertos, actuaciones en las que las claras referencias veladas a la infidelidad estaban a la orden día. Lo cierto es que Shakira consiguió llevarse consigo a sus hijos a Miami, fijando allí una residencia estable para los pequeños con las consiguientes visitas de su padre, que sigue en Barcelona.

La música, su desahogo

En una entrevista concedida a la prestigiosa revista «Rolling Stone», Shak, como la conocen los íntimos, declaró que «tenía la necesidad de expresarme de mi arte, las visiones y mi música, transfiriendo todo mi dolor y todas mis emociones agudas a un espacio fuera de mi misma». La cantante, no obstante, nunca ha hablado abiertamente del engaño que le condujo a una ruptura traumática. A la persona que sí ha dedicado palabras directas es a su ex suegra, la doctora Montserrat Bernabéu. Shakira se ha reído de sí misma cuando se cortó el pelo a petición de ella, perdiendo una de sus señas de identidad como artista, y no dudó en colocar una bruja en el balcón de su casa de Barcelona orientado a casa de su suegra. Por su parte, Piqué no deja de expresar su enfado con los reporteros, cada vez que le cuestionan cualquier referencia sobre su separación.

Los hijos de la pareja están demostrando una gran habilidad en el plano musical, e incluso han grabado alguna canción con su progenitora con notable éxito. Desde el entorno de Gerard Piqué se acusa a la estrella colombiana de estar malentendido a sus hijos en contra de su padre. La venganza continúa y parece no tener fin.