Laura Escanes se pronuncia firmemente sobre su ruptura con Álvaro de Luna

La influencer Laura Escanes ha decidido abordar de manera firme los rumores que rodean su reciente ruptura con el cantante Álvaro de Luna a través de un story en su cuenta de Instagram. La pareja había sido noticia en los últimos días debido a especulaciones en los medios que sugerían que la separación se había producido a raíz de una presunta infidelidad por parte del cantante.

Incluso, el círculo íntimo de la influencer sospechaba de la existencia de terceras personas por parte de Álvaro de Luna. Sin embargo, en su declaración, la influencer ha dejado claro que no fue ese el motivo detrás de su decisión de romper.

En su mensaje, Laura Escanes escribió: "Estos días he visto varios titulares, vídeos, noticias y solo os pido un poco de respeto y que los medios dejen de publicar tantas mentiras y dañar tanto una historia tan bonita para mí. Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí. Estoy bastante cansada. Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito."

La influencer continuó expresando su aprecio y cariño por Álvaro de Luna: "Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándole lo mejor. Es una parte importantísima de mi vida y por favor, pido respeto para él, para mí y para toda esta situación. Ya es dolorosa una ruptura, como para encima añadir que la gente se crea conocer los detalles de una relación por 4 fotos o comentarios en redes. El y yo sabemos lo que hemos vivido y eso siempre será para nosotros. Gracias."

Con esta declaración, Laura Escanes ha dejado en claro que la separación no se debió a terceras personas ni a infidelidades, desmintiendo así los rumores que habían circulado estos últimos días en los medios. La influencer ha solicitado respeto tanto para ella como para Álvaro de Luna, subrayando la importancia de preservar la intimidad en momentos difíciles como una ruptura.