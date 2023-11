La inesperada opinión de Laura Escanes sobre las relaciones con diferencia de edad: "Cuando se repite el patrón roza lo enfermizo"

Laura Escanes sigue dando de qué hablar. En esta última ocasión, la influencer se ha vuelto viral por su sincera opinión sobre las relaciones sentimentales con diferencia de edad. Jessica Goicochea, la última invitada a su podcast "Entre el cielo y las nubes", le preguntó la siguiente cuestión en la sección de "La preguntita": "¿Qué opinas de la cancelación o intento de cancelación a DiCaprio por estar solo con mujeres menores de 26 años?".

Con total sinceridad, Laura Escanes no tuvo más remedio que responder y mojarse sobre el asunto, aún sabiendo que sus palabras iban a generar multitud de reacciones en redes. La joven, sobre este asunto, considera que cuando "se repite un patrón constantemente hay un punto que roza lo enfermizo", algo que no le gusta nada. Para ella no es cuestión de tener un "prototipo" porque cree que, cuando uno va creciendo, todo tu alrededor debería de ir "acompasado". "Yo, evidentemente, he estado en una relación con diferencia de edad y entiendo que te enamores de alguien con diferencia de edad, pero cuando eso se repite constantemente y se convierte en un patrón, es raruno", explicaba la influencer a Goicochea.

Además, Laura Escanes ha ido más allá y ha declarado que no no cree que sea "justo" para las ellas porque "parten en muchas cosas con falta de experiencia". "Lo hace porque acostarse con chicas de 25 tendrá más morbo que a chicas de 40 años. Él, evidentemente, se sentirá más atraído por chicas de 25 años", apunta. "Esa chica, cuando pasa un tiempo y ve que Leonardo está otra vez con una novia que tiene la misma edad que ella, pensará que no ha sido especial. Yo creo que en algún momento ellas pensarán que es un poco raro, creo", sentencia sobre el asunto. Para la catalana, parten de "una base muy desigual", asegurando que "esas niñas y esas mujeres van a aprender de eso".

Cabe recordar que Laura Escanes comenzó su noviazgo con Risto Mejide cuando ella tenía 19 años y el publicista 41, y su relación fue objeto de muchas críticas por la gran diferencia de edad. Después de 7 años de amor, y tras pasar por el altar y con una hija en común, el matrimonio anunciaba su separación en septiembre de 2022 y el presentador rehacía su vida al lado de Natalia Almarcha, una joven farmacéutica de la edad de su exmujer. Risto Mejide se ha mostrado siempre como uno de los rostros conocidos que más ha defendido públicamente el amor sin edad y, en más de una ocasión, ha denunciado que ha sufrido discriminación por "edadismo".