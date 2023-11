Álvaro de Luna se pronuncia sobre Laura Escanes por primera vez desde su ruptura

Laura Escanes y Álvaro de Luna a finales del mes de octubre después de casi un año intenso de amor. La influencer y el artista decidían tomar caminos separados después de arrastrar una fuerte crisis sentimental que no pudieron superar. El cantante sevillano, durante los meses que estuvieron juntos, le dedicó una canción a la "it girl", "Todo Contigo", con la que ganó en Los40 Music Awards el premio a "Mejor Canción" el pasado 3 de noviembre y, aunque en su discurso no mencionó a su expareja, ahora ha querido dedicarle unas palabras en su post de "Instagram".

"Todo Contigo ganadora de la Mejor Canción 2023. Aunque para mi es mucho más que eso. Es nuestra historia, es la vuestra. Es una canción que me ha hecho reír y llorar a partes iguales. Una canción escrita desde el corazón. Una canción honesta que habla de todas las sensaciones y escenarios que mi mente se inventó para nosotros. Gracias a la familia de @los40spain y a todos los que me inspiráis de alguna forma", comenzaba diciendo Álvaro de Luna en la publicación. Quiero dar las gracias a todos los que disteis todo y mas por que el ese día todo saliese a pedir de boca. Felicidades a todos mis compañeras y compañeros premiados. Hace poco que realmente empecé a aterrizar todo lo que ha pasado en estoy días y por eso me demoré un poco más. Gracias a la gente que tiene respeto y buenas palabras. Se agradecen en momentos así. Gracias por este año tan bonito. No lo voy a olvidar nunca. Creo que todo estará bien", termina agradeciendo.

Con este texto, Álvaro de Luna por fin se pronuncia sobre Laura Escanes y la relación sentimental que vivieron. La influencer, cuando se alzó con el galardón, le felicitó públicamente en Twitter, mensaje que horas mas tarde borró. Días más tarde, la "it girl" lanzaba un comunicado a través de su perfil de "Instagram" sobre su ruptura con el artista sevillano, aclarando los motivos de su ruptura.

"Estos días he visto varios titulares, vídeos, noticias. Solo os pido un poco de respeto y que los medios dejen de publicar tantas mentiras y dañar tanto una historia tan bonita para mí. Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí. Estoy bastante cansada. Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito. Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseando lo mejor. Es una parte importantísima de mi vida. Por favor, pido respeto para él, para mí y para toda esta situación", escribió Laura sobre el asunto y las multitud de informaciones sobre lo ocurrido con Álvaro de Luna. ¿Cómo le habrá sentado el texto del artista a la influencer?