Tamara Falcó lo reconoce: "Me he pasado comiendo"

Miami con los Preysler, Suiza con amigos en la nieve... Tamara Falcó ha dado por finalizadas sus vacaciones de Navidad en las que confiesa que le ha costado privarse de los manjares típicos de estas fechas por lo que ha cogido algo de peso. Ahora toca volver a la normalidad y, por eso, tomó una decisión drástica: "He pasado unos días en una clínica de macrobiótica". "He ido para empezar bien el año", confesaba ayer en El Hormiguero. "Me he pasado comiendo pasta, roast beef, turrones... He ido para compensar, he perdido lo mismo que he ganado", explicaba la hija de Isabel Preysler.

Y eso que Tamara despidió el 2023 haciendo ejercicio en Gstaad, la estación de esquí más famosa de Suiza: "Me engañó mi marido porque me dijo que me fuera con ellos a hacer una excursión en raquetas. Me dijo que era lo mismo que pasear por el pueblo pero por la nieve... Mentira. Después de la primera cuesta que subimos yo ya tenía un pulmón fuera y veo que aquello no termina. Todos compitiendo con los tiempos y yo tuve que parar para tomar un zumo", ha contado entre risas. "No estoy acostumbrada a la nieve. Yo sé esquiar pero siempre he ido a sitios de playa porque mi tío Miguel odiaba la nieve", ha explicado.