Este es el motivo de peso por el Doña Letizia podría rechazar ir a la boda de Víctor Elías y Ana Guerra

Víctor Elías y Ana Guerra han concedido una de sus entrevistas más esperadas para la revista "¡Hola!" hablando sobre su futuro enlace matrimonial. En ella, la pareja ha desvelado muchos detalles desconocidos sobre su boda como la fecha, la localización y el número de invitados, entre los que se encuentra la Reina Letizia, prima del novio.

Tal y como han revelado los artistas, darán el "sí quiero" el próximo 31 de octubre. "Es Halloween, pero no es una boda temática. Lo hacemos ese día porque la mayoría de nuestros amigos se dedican al mundo del arte y los fines de semana tenemos mucho trabajo. Además, al día siguiente, 1 de noviembre, es fiesta, entonces cuadra muy bien", ha explicado Ana Guerra sobre la fecha elegida.

Y esta puede ser la causa por la que Doña Letizia rechace la invitación al evento. El 31 de octubre también es el cumpleaños de la Princesa Leonor y no sería de extrañar que la Familia Real festejase su 19 aniversario. Aún así, la Reina de España está a punto de recibir la invitación a través de un familiar. "Claro que está invitada. Tengo más relación últimamente con su padre y con su hermana, pero a ella hace mucho que no la veo. Evidentemente, hay una parte de protocolo y otra de familiaridad. Enviaremos la invitación a través de mi tía Marisol, que es su tía abuela y mi tía abuela también. Pero bueno, esto siempre ha sido algo particular, especial... Hasta qué punto parece también que somos nosotros los que nos estamos aprovechando de esto y es todo lo contrario porque, a veces, nos perjudica, a veces parece que la noticia es esa y no lo que estamos haciendo", ha declarado Víctor Elías sobre el asunto.

Ana Guerra y Víctor Elías se casan Redes sociales

Fran Perea será el encargado de oficiar la ceremonia en la finca Prados Moros, situada en la localidad madrileña de Guadarrama. El lugar elegido para el enlace cuenta con un embarcadero y una pequeña playa privada, un entorno idílico para que celebrar la boda de sus sueños. El evento contará con 350 invitados y promete reunir a multitud de rostros conocidos del panorama artístico de nuestro país. "Somos muy afortunados de tener grandes amigos artistas como Alejandro Sanz, Álvaro de Luna, Dani Fernández, Nil Moliner, Pablo López, profesores de "OT" como Manu Guix... Están invitados y veremos si, por sus agendas, pueden acompañarnos en este día", ha desvelado la pareja en "¡Hola!".

Como era de esperar, el evento girará en torno a la música." Nuestra idea es que sea tipo boda americana, pero que no quede hortera. Queremos un coro de góspel en la ceremonia que interprete canciones que significan mucho para nosotros. Queremos tener también un grupo en el cóctel y otro en la fiesta", ha explicado el artista. Además, sus perros tendrán un gran protagonismo en el evento." A mí me encantaría que aparecieran con los anillos o algo así, que hicieran el paseíllo, o que salgan conmigo", ha confesado Ana Guerra. "Queremos que sea pet friendly. Tenemos la suerte de que la finca tiene un servicio de cuidadores, que se quedan con ellos durante la ceremonia, y también les pueden enseñar a hacer algo, por si queremos que participen en la ceremonia. Pero habrá que verlo", ha explicado la pareja en el anterior medio citado.