Este es el sorprendente mote que le puso Tamara Falcó a Ana Boyer de pequeña

Tamara Falcó y Ana Boyer mantienen una buenísima relación fraternal y han estado muy unidas desde la cuna. Las dos hijas menores de Isabel Preysler han demostrado a lo largo de los años que, además de compartir lazos de sangre, son mejores amigas y, siempre que sus agendas se lo permiten, dedican su tiempo libre a pasarlo juntas, en familia.

Aunque son dos de las mujeres más conocidas de nuestro país, lo cierto es que Ana Boyer siempre ha sido mucho más reservada que su hermana Tamara y ahora, durante su paso por "Bake Off: famosos al horno", hemos podido conocer más en profundidad a la pequeña del clan Preysler. En esta última ocasión, la hija de Miguel Boyer ha desvelado el mote con el que la marquesa de Griñón le llamaba de pequeña, un detalle desconocido por el gran público hasta la fecha.

Tal y como ha desvelado Ana Boyer, Tamara Falcó, ejerciendo su estatus como hermana mayor, la llamaba "recluta". "Mi hermana mayor me llamaba recluta y yo tenía que responderle "sí, señor"", ha confesado la mujer de Fernando Verdasco. Además, parece ser que este apodo lo tuvo mucho años. "Me lo hacía durante mucho tiempo". ha revelado la concursante de "Bake Off: famosos al ahorno" sobre el asunto.

Aunque todos los hijos Isabel Preysler se llevan a las mil maravillas, lo cierto es que Tamara Falcó y Ana Boyer tienen un vínculo muy especial. A pesar de ser muy diferentes, sus personalidades encajan a la perfección y se han convertido en una de las duplas más reclamadas para las marcas más famosas de nuestro país, como es el caso de Kia, del que ambas son embajadoras. La matriarca del clan está muy orgullosa de todos sus retoños y, siempre que tiene ocasión, presume públicamente de la familia tan unida que tiene a pesar de que todos vivan en una parte distinta del mundo, como es el caso de Chábeli, Enrique y Julio José, que tienen fijada su residencia en Miami o Ana Boyer y Fernando Verdasco, que actualmente residen en Emiratos Árabes.