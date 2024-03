Tamara Falcó se convierte en madre junto a Íñigo Onieva en su último posado viral

Tamara Falcó ha revolucionado Instagram al compartir un posado de lo más maternal junto a Philippa, la hija de Álvaro Falcó e Isabelle Junot, e Íñigo Onieva. La pequeña fue bautizada el pasado 2 de marzo en la iglesia de San Fermín de los Navarros de Chamberí y el evento contó con invitados de primera categoría, como la familia Falcó al completo, incluidos los marqueses de Griñón.

La hija de Isabel Preysler, muy emocionada por haber podido acompañar a la pequeña Philippa en uno de los días más importantes de su vida, compartió en Instagram una bonita fotografía con la hija de su primo dándole un biberón junto al siguiente texto: "Mi querida Philippa. Eres única... La pureza de tu sonrisa ha venido para iluminar nuestras vidas. Te querremos siempre. Bienvenida a los bendecidos por Jesús".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva junto a Philippa Falcó Junot Instagram

Es bien sabido por todos que el mayor deseo de Tamara Falcó en estos momentos es convertirse en madre junto a Íñigo Onieva. Por este motivo, la fotografía se ha vuelto tan viral y acumula casi 80.0000 likes. El post se ha llenado de mensaje de cariño hacia la socialité relacionado con su posible futura maternidad. "Qué bien os queda", ha escrito una de sus seguidoras en la publicación.

Desde que dieron el "sí quiero" el pasado 8 de julio en El Rincón, la pareja desea formar pronto una familia. Tamara Falcó, en numerosas ocasiones, ha expresado ante los medios que uno de sus mayores sueños es convertirse en madre junto al hombre de su vida. El pasado 15 de febrero, durante el desfile de Pedro del Hierro de la MBFW, la socialité aseguró que se encontraba "tranquila" y que confiaba en el tratamiento de fertilidad natural que está siguiendo. "Estoy viendo, no hay razones para preocuparme. No me he marcado ningún plazo. El promedio son 2 años. Llevamos muy poco tiempo intentándolo y estamos con mucha ilusión. Siempre piensas que te vas a quedar embarazada y que el problema es de otros...", declaró sobre el asunto.