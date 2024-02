Ana Boyer revela cómo y cuándo conoció a Fernando Verdasco

Los concursantes de "Bake off. Famosos al Horno" se han adelantado al día de San Valentín y han preparado una tarta rosa amor, como primera prueba del sexto programa. Mientras cocinaban, los jueces han ido visitándoles para conocer un poco más sobre sus parejas. Mientras Terelu Campos recordaba al gran amor de su vida y Blas Cantó confesaba que siempre que se enfada con su pareja duerme en el cuarto de al lado, Ana Boyer revelaba cómo se fraguó su relación con su marido, el tenista Fernando Verdasco.

"Nos conocimos en un concierto de mi hermano Enrique en 2012", recordaba Ana Boyer: "fue lo típico que él tenia su hermana de 12 años, Ana, que quería ir al backstage y allí nos conocimos. Pero en ese momento tenía otra novia". Un año más tarde él la contactaba para conquistarla. "Pasó un año y pico hasta que me contactó por redes sociales con la típica excusa de que le había salido en sugerencias", explicaba.

"Chisme, chisme", soltaba Alba Carrillo mientras escuchaba a su compañera. "Si yo ya me lo sé todo, si cuando empezó con Fernando estaba yo con Feli, salíamos los cuatro juntos", explicaba.

Para la segunda prueba, los concursantes tenían que hacer una tarta dedicada al amor de sus vidas, y Ana elegía a su marido. "Como ya hemos hecho tartas de cumpleaños que dediqué a mis hijos, esto se lo quiero dedicar a él". Y se ponía manos a la obra con un pastel con forma de pelota de tenis y otro de raqueta.

Eva Arguiñano aprovechaba para preguntarle a la hermana de Tamara Falcó si le gustaba el tenis, a lo que Ana no dudaba en contestar: "Alguna vez me da alguna clase pero es muy exigente, y cuando voy me dice 'no has hecho el saque perfecto, repítelo' y cuando lleva 40 veces pues... 'vamos a ver'", bromeaba.