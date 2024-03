Este es el verdadero motivo por el que Julián Contreras rechazó ser colaborador de televisión

Julián Contreras continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su difícil situación económica. A pesar de estar atravesando por un complicado momento, el hijo menor de Carmina Ordóñez rechazó una jugosa oferta de trabajo en televisión hace unos meses y ahora, Sandra Barneda, ha sido la encargada de desvelar el motivo por el que el joven no quiso aceptar la proposición.

A pesar de haber nacido en uno de los clanes más mediáticos de nuestro país y de ser uno de los rostros que más entrevistas ha concedido a los medios de comunicación desde la cuna, parece ser que, actualmente, no quiere saber nada de los focos y se ha propuesto vivir alejado de la pequeña pantalla. Tanto es así, que rechazó ser colaborador de "Así es la vida", el magacín de las tardes de Mediaset. "Antes de que se sentara Francisco Rivera (en De viernes) este programa le dijo de ser colaborador, y él dijo que no", ha detallado la presentadora del espacio.

Julián contreras en una imagen reciente Gtres

"Julián, o tu representante no te informó, que a veces puede pasar. Pero fue el representante el que dijo que no", ha insistido Sandra Barneda, dirigiéndose directamente al hermano de Fran Rivera, con el que su relación, actualmente, es nula. Aún así, la presentadora ha querido recalcar que "no se le tiene manía". "Este es un programa modesto, pero nos lo podemos pasar muy bien. Ahora podría estar aquí sentado", ha expresado la periodista, animando a Julián por si, en algún momento, cambia de opinión y decide aceptar la jugosa proposición.