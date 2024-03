El trabajo que Julián Contreras rechaza pese a su delicada situación económica

Julián Contreras ha regresado a la primera plana informativa para poner los puntos sobres las íes a su hermano, Fran Rivera, pero al final ha terminado escaldado. Su participación en ‘De viernes’ removió su propia situación personal, haciendo que saliesen a la luz sus problemas económicos. Él trató de negarlos por activa y por pasiva, pero las evidencias presentadas por la casera que le acusó de impago del alquiler y de haber sido desahuciado han sido contundentes. Al menos así se han presentado este miércoles en el programa de Telecinco ‘Así es la vida’, donde han descrito de forma muy tajante la delicada situación del hijo pequeño de Carmina Ordóñez.

Sandra Barneda presentando 'La última noche' en Telecinco Mediaset

Quizá han sido tan duros con él a la hora de enumerar sus problemas para llegar a final de mes, que Sandra Barneda se ha sentido en la obligación de sacar la cara por él. Lo hace dejando claro que ni el programa ni el equipo sienten inquina hacia él. De hecho, para la propia presentadora, es todo lo contrario, y destaca que siempre se ha sentido muy cómoda con él por su afable y educado trato. Aun así, ha querido destacar que desde la dirección trataron de ayudarle con este bache económico que arrastra desde hace años. La fórmula encontrada fue ofrecerle una silla como colaborador del programa. Sin embargo, él prefirió rechazar la oferta de trabajo y continuar buscándose el sustento en otros lugares, mientras la deuda con su casera continuaba creciendo y la incertidumbre por dónde viviría tras el desahucio se acrecentaba.

Sandra Barneda ha querido destacar otra posibilidad, para evitar que este detalle le generase más críticas. Dice que, en ocasiones, son los representantes quienes deciden por su propia cuenta no transmitirle la propuesta de colaboración a sus clientes al considerar que el programa es muy pequeño y no está a la altura de su caché como personaje. Ella deja abierta esta posibilidad, destacando sin embargo que disfrutan mucho haciéndolo, pese a que no haya sido lo suficientemente atractivo para él.

Julián contreras en una imagen reciente Gtres

La mesa de debate de ‘Así es la vida’ se divide al hablar de Julián Contreras. Está Makoke, por ejemplo, quien reconoce que los desmanes con la casera no son agradables y que quizá sus decisiones no hayan sido acertadas, pero a ella personalmente le da pena su situación. Emplea la empatía a la hora de valorar su situación, lo que le hace no ser dura. No obstante, en el bando contrario estaría Gema Fernández, periodista que no se muestra tan comprensiva con él, señalando que podría haber optado por trabajar de cualquier cosa, incluso aceptando la propuesta del programa para ser colaborador, antes que dejar deudas y preocupaciones a terceras personas.

Sea como fuere, Julián Contreras parece dispuesto a comenzar una nueva vida, desde cero, alejado del ruido mediático y aprovechando las oportunidades que la vida le plantea. Así, ha terminado en Cuenca, junto a su padre enfermo, aunque también negase que esto fuese verdad hace solo unas semanas atrás. Se ha instalado en una casa rústica de Villar de Cañas, un pequeño municipio con apenas 400 habitantes. La tranquilidad le rodea, pues tan solo para comprar tienen que recorrer varios kilómetros. Mientras, se reinventa profesionalmente. Seguramente no abandone su pasión por la escritura que tantas alegrías le ha dado, pero también la nueva aventura que supone abrirse su propio canal de entrevistas a personajes de primer nivel, con lo que ganaría un buen pellizco gracias a publicidad y también a las inestimables donaciones de sus seguidores en la plataforma. Una vía con la que probó con cierto éxito Antonio David Flores cuando salió de Telecinco para dejar hueco a su exmujer, Rocío Carrasco.