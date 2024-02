Julián Contreras, tras las acusaciones de impago: "Ahora me quiero mudar y me piden un año por adelantado"

Casi un mes después de que Aránzazu, la excasera de Julián Contreras denunciara públicamente que el hijo menor de Carmina Ordóñez y Julián Contreras no pagaba la vivienda, él ha anunciado que tomará acciones legales por "difamación". Tanto Julián como su padre estuvieron viviendo de alquiler durante años en una vivienda en la localidad madrileña de Móstoles (Madrid), en la que dejaron una deuda pendiente. "La cifra está más cerca de los 30.000 euros", aseguraba la excasera que, supuestamente, les desahució en febrero de 2023.

"Quiero dejar claro que la situación no es, en absoluto, la que se está contando", ha revelado el hermano de Fran Rivera en declaraciones a Europa Press. "Yo estoy padeciendo una difamación que no es justa y que estoy abordando tanto legal como judicialmente, que es como hay que hacer las cosas".

El escritor asegura que lo que se está haciendo contra él "es injusto, indecente y tendrá sus consecuencias legales", por lo que ha avisado de que será "en el juzgado" donde hablará. "Lo que no se puede hacer es en un plató de televisión buscar lo que no se consigue en los juzgados. Es miserable y no se puede consentir, ha sentenciado conra su excasera.

Contreras se siente una víctima ya que ahora tiene problemas para conseguir alquilar una vivienda. "Tú imagínate la publicidad que es esto. Ahora me quiero mudar y me piden un año por adelantado. Y eso es una barbaridad, es injusto si no ilegal", ha denunciado.