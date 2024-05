Estela Grande se venga de Diego Matamoros con el embarazo de Marta Riumbau

Marta Riumbau ha dejado a todos sorprendidos al dar a conocer que está embarazada y su deseo de llevar a término la gestación para cumplir su sueño en solitario. La influencer, que rompió su relación con Diego Matamoros hace solo unos meses atrás, está en estado de buena esperanza, como así ha dado a conocer a través de sus redes sociales: “He tomado la decisión de ser madre soltera”, sentencia con determinación y dejando claro que no piensa volver con su expareja, pues quiere formar una familia sin necesidad de nadie más. Prefiere adentrarse en esta aventura en solitario, dando a conocer la buena nueva, justo cuando su ex está en quirófano de nuevo tratándose sus problemas de espalda. Quizá no ha sido el mejor momento para anunciarlo, pues la sorpresa ha pillado a muchos desprevenidos. Incluso a Estela Grande, exmujer de su exnovio. Las vueltas que da la vida…

“Hoy es 15 de enero de 2024 y he tomado la decisión de ser mamá soltera. El día 5 de febrero hicieron la transferencia. Un día, cuando seas mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía faltar esperar más para conocerte y que somos tú y yo”, comienza a detallar Marta Riumbau en el cuidado y emotivo vídeo con el que anunciaba su embarazo, mostrando imágenes del momento de la implantación del embrión o de cuando vio el resultado positivo en el test de embarazo. Un instante de felicidad que pronto se llenó de mensajes de felicitación, entre los que ha sorprendido mucho el de Estela Grande, quien pasase por el altar para jurarle amor eterno a Diego Matamoros. El influencer que ha salido de la relación justo cuando ella iniciaba el tratamiento para quedarse embarazada en solitario.

“¡Valiente, enhorabuena!”, le ha dedicado con mucha efusividad Estela Grande a Marta Riumbau al conocer su feliz espera. Un gesto con el que deja claro que no hay rencilla capaz de enfrentarlas y que haber compartido al mismo hombre no les convierte en rivales. Un mensaje que ha tenido muy buena acogida entre los fans de la influencer, que ha sorprendido a todos este miércoles con su anuncio: “Eres especial y me voy a dejar la piel para que seas la persona más feliz del mundo. Pero, por ahora, pórtate bien y quédate unas 23 semanas más aquí dentro, mientras yo preparo todo nuestro mundo aquí fuera”, remataba la exnovia de Diego Matamoros en su precioso escrito para un vídeo que ya está batiendo records de visualizaciones en su perfil. Y es que son muy populares sus clips en redes sociales, al ser muy cuidados y transmitir muchas emociones, pero pocos como este último en el que grita a los cuatro vientos que es feliz y que en breve será mamá, como así indican los latidos del pequeño corazón del retoño que muestra al finalizar el vídeo.

Además de en Instagram, la influencer se ha sincerado sobre la decisión de tener un bebé sola en conversación con la revista ‘Hola’: “Me vi con 36 años, sin pareja y sin hijo”, enumeraba los ingredientes de su situación que le han empujado a someterse a un tratamiento de fertilidad para cumplir su sueño sin necesidad de tener pareja. “Mi yo del pasado te hubiese dicho que ser madre soltera era un fracaso. No sabes las innumerables veces que me he dicho a mí misma que no merecía ser madre soltera. Era un machaque continuo hacia mí misma, pero una familia no es el ‘abc’ que nos han enseñado en el colegio” y con esta determinación ha querido Marta Riumbau perseguir sus propias metas y dejar las ajenas consideraciones sociales a un lado. El mismo en el que se ha quedado aparcado ahora Diego Matamoros, tras conocerse la noticia de la que todos hablan. Incluso su exmujer, Estela Grande.