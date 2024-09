Esther Doña deja claro que está de nuevo enamorada: su misterioso acompañante en las Azores

Esther Doña, viuda del marqués de Griñón, Carlos Falcó, ha mostrado señales en las redes sociales de que podría estar de nuevo enamorada. Doña, de 46 años, ha estado de vacaciones en las islas Azores, donde ha asistido a una boda, por lo que ha reflejado en su cuenta de Instagram. Además, para no despejar las dudas, ha publicado en sus 'stories' una foto de ella en su hotel recibiendo un beso de un hombre, al cual no ha etiquetado por lo que se desconoce su identidad.

Esther Doña Instagram

Sus matrimonio con Carlos Falcó y su tormentosa ruptura con el juez Santiago Pedraz

Doña estuvo casada con Carlos Falcó tres años, hasta la muerte en 2020 del aristócrata de Covid. A partir de allí, se rompió el vínculo que mantenía con los hijos de Falcó, demostrándose el pasado año, al no ser invitada a la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva.

Esther Doña y Santiago Pedraz Instagram

Posteriormente mantuvo un noviazgo con el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y llegaron a comprometerse. Pero a los pocos días de hacerse público el anuncio, según anunció Doña, a la revista '¡Hola!', el magistrado rompió con ella a través de un mensaje."Quiero puntualizar que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía 'nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos'. Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle el mensaje que recibí. Lo único que volví a recibir es otro mensaje que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano, cuando él no le había contado nada a nadie, entonces no sé, no entiendo nada", declaró ella.

Por su parte, Pedraza se defendió asegurando al mismo medio que ella "había cambiado". "No es la persona de la que me enamoré y no voy a volver con ella", zanjó.