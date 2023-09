Kiko Hernández rompe a llorar a la hora de leer sus votos nupciales

Un día de emoción y máxima expectación ante una ceremonia que ha durado en torno a dos horas. Después de un noviazgo secreto, Kiko Hernández hizo pública su relación y anunció su compromiso con el actor nacido en Melilla.

Finalmente ha llegado el gran día en el que la pareja da el salto a darse el ‘sí quiero’ rodeado de sus amigos, familiares y un montón de rostros conocidos.

Y es que gran parte de sus compañeros de ‘Sálvame’ han acudido al evento para compartir el feliz momento con Kiko y Fran Antón, pero también ha habido algunas personas que han dejado un hueco entre la lista de invitados como Belén Esteban o María Patiño. Sin embargo, el propio Kiko Hernández ha subrayado que lo ha lamentado mucho pero “he hablado con todos que venga quien puede venir y quien no puede venir que no venga”.

Todos sus compañeros han querido compartir unas palabras con el televisivo en su gran día y desearle lo mejor. “Que sea feliz que disfrute de su día” ha compartido Kiko Matamoros, el cual ha hecho matiz en que su pareja no ha podido asistir porque se encuentra ahora mismo en Milán.

“No tiene nada que ver con lo que la gente dice, si no todo lo contrario. Es un amor”, ha llegado a expresar una de las invitadas a la boda por la parte de Fran Antón ante la pregunta de si Kiko le parecía una elección apropiada para compartir la vida con Fran Antón. Está claro que aquellos que mantienen el contacto con Kiko Hernández han visto su evolución y su proceso de maduración, como han comentado sus compañeros de ‘Fiesta’.

Kiko Hernández en 'Sálvame' Mediaset

Detalles de la boda

La exclusiva de la boda del televisivo y el actor no saldrá hasta el lunes, aun así hay matices y puntos que se han podido filtrar. En un principio la ceremonia ha durado en torno a dos horas y ha llevado a un gran número de personas para que hablara y dijera unas palabras en honor a la pareja. Desde 'Fiesta' también se ha hecho eco que Kiko Hernández no ha podido contener la emoción y ha roto a llorar cuando estaban leyendo los votos nupciales.

En cuanto a los invitados han sido un total de 356 asistentes y la decoración estaba compuesta por luces de neón que conformaban la frase “love is in the air” y unas pulseras que han compartido con cada uno de los invitados en las que ponía “si volviera a nacer tu serías”. Una boda que ha llamado la atención y que aún guarda muchas sorpresas pensadas especialmente para sus invitados.