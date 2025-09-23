Violeta Mangriñán deja a Fabio Colloricchio fuera de su testamento: "Ya estáis al tanto"

Violeta Mangriñán es una de las influencers más importantes de nuestro país. La valenciana, que comenzó su carrera en los medios de televisión participando en programas como "Mujeres y Hombres y Viceversa" o "Supervivientes", ha sabido desmarcarse de la pequeña pantalla y forjarse una carrera como empresaria, consolidándose como una de las mujeres más influyentes del momento con "Maison Matcha", su exclusiva cafetería que se ha convertido en uno de los templos del té matcha de nuestro país. Según confesó en una de sus entrevistas recientes, su patrimonio ascendía a más de 2 millones de euros.

Violeta Mangriñán hace su testamento

Esta mañana, la creadora de contenido valenciana ha desvelado que ha hecho su su testamento. "Hoy, en cosas de adultos: firma de testamento. ¿Tú tienes testamento? Yo no tenía. No me digas porqué, es un trámite que siempre me ha dado yuyu. Mis asesores me han recomendado tenerlo y aquí estoy", ha confesado en un primer story de Instagram en el que aparece en una asesoría.

Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán en la Gala People in Red Gtres

Tras esta primera historia, Violeta Mangriñán ha revelado que ha dejado fuera de su testamento a Fabio Colloricchio, su pareja desde hace seis años y padre de sus dos hijas, Gala y Gia. "45% Gala, 45% Gia y 10% Lila. Ale, si me pasa algo ya estáis al tanto. Si veis que no se cumple me hacéis una señal y vuelvo del más allá para hacer que se cumpla", ha explicado en Instagram, causando un gran revuelo entre todos sus seguidores por esta decisión.

El motivo de su decisión

Tal y como ha explicado Violeta tras desvelar su testamento, "todo puede cambiar". "Si me caso hay que cambiar el testamento", ha revelado la influencer. Dirigiéndose directamente con humor a su pareja, Mangriñán ha sido muy clara: "Así que Fabio, tú te lo pierdes".

Violeta y Fabio conforman una de las parejas de influencer más consolidadas del panorama nacional. La pareja se conoció en "Supervivientes" en 2019, reality en el que surgió la chispa entre ellos hasta el día de hoy. Aunque de momento no suenan campanas de boda, a pesar de que la valenciana ha reiterado en alguna que otra ocasión sus deseos de que el italiano le pida matrimonio, son padres de dos niñas, las pequeñas Gala y Gia.