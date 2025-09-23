Carmen Lomana se sincera sobre su novio Antonio: "A veces se arma y le bloqueo"

Carmen Lomana vuelve a estar ilusionada en el amor. Hace unas semanas, la socialité confesaba que mantenía una relación sentimental con un hombre desde hace unos meses. Tal y como explicó la colaboradora en "Y ahora Sonsoles" a principios de septiembre, se llama Antonio, "es viudo e Inspector de Hacienda".

Nuevos datos de su pareja

Esta tarde, la televisiva ha reaparecido en el magacín de Antena 3 y ha arrojado nuevos datos de Antonio, su nueva ilusión. A pesar de la discreción con la que mantiene su relación, Lomana se ha sincerado sobre el hombre con el que comparte su vida desde hace unos meses y que fue novio de Marta Chávarri en el pasado.

Carmen Lomana en "Y ahora Sonsoles" Antena 3

"Antonio es mi fijo discontinuo, a veces se arma y le bloqueo", ha revelado entre risas, explicando que "es muy celoso y así no tengo que oírle". La colaboradora de "Y ahora Sonsoles", independientemente de las bromas, ha explicado que se lo pasan muy bien juntos y que el humor es muy importante en su relación. Como la socialité ha reconocido con una sonrisa, Antonio "es estupendo, el tío con el que más me río del mundo".

Las palabras de Carmen sobre Antonio

A principios de septiembre, la socialité se sinceró en su crónica de LA RAZÓN, "Los sábados de Lomana", sobre Antonio. En su columna, la colaboradora de este periódico y adelantó lo que ha explicado en "Y ahora Sonsoles". "Ya me han tildado otro novio, Antonio, que así se llama, es fijo-discontinuo y lo pasamos muy bien. Siempre muchas risas, pero a veces, cuando se revira, lo bloqueo para que se relaje de sus tremendos celos por todo, pero reconozco que lo adoro y es la persona que más me hace reír en el mundo. Cuando nos desbloqueamos nos queremos mucho", escribió Lomana sobre su nueva ilusión.