El futbolista con el que María José Suárez ha ligado y no es Iker Casillas

A María José Suárez no hay quien la pare desde que recuperase la soltería, después de un mar de lágrimas. Tres años de amor le dedicó a Álvaro Muñoz Escassi, que terminaron en traición con terceras personas, en lo que él creía que era una relación abierta. Ella era la primera sorprendida al conocer este detalle de su romance una vez que hay había llegado a su final y el escándalo estaba en boca de todos. Muchas féminas han sido asociadas al jinete este intenso verano, pero también hay hombres que han pasado por los días y noches de la ex Miss España. Algunos han hecho más ruido que otros, logrando ser considerados algunos como posibles conquistas de la modelo. Por ejemplo, su exmarido, Jordi Nieto, con el que se ha cruzado en varias ocasiones despertando los rumores para aquellos que no le ponían cara. Este miércoles otro nombre se ha añadido a la lista de posibles amores que se quedan por tierra: Iker Casillas. Desde la revista ‘Semana’ se asegura que su cercanía es cada vez mayor y que se han citado a solas por las calles de Madrid, aunque ambos se ríen de tales afirmaciones y defienden que su amistad les lleva uniendo desde hace más de 20 años. No hay romance que valga.

María José Suárez e Iker Casillas Revista SEMANA

Pero son muchos los que se resisten a que María José Suárez termine el año soltera o, al menos, sin un futbolista en su cantera. Finalmente, no se ha podido materializar el noviazgo sorpresa con Iker Casillas, pues son amigos de sus años con Feliciano López. Pero parece que la modelo sí que ha hecho muy buenas migas con otro futbolista, a quien acabaría de conocer y con el que el mes pasado tuvo sus más y sus menos, aunque su nombre no había trascendido a los medios. De hecho, esta breve historia de amor había logrado mantenerse oculta en un discreto segundo plano, mientras se hablaba mucho de lo que hacía Escassi con Hiba Abouk, entre otras. Se trata de un jugador profesional que ya habría colgado las botas, como así va perfilando la periodista Pilar Vidal desde ‘Espejo Público’, subrayando que la maniquí encontró en él el mejor consuelo tras acabar con el corazón roto por culpa de Álvaro.

“Hay que preguntarle con qué futbolista retirado sí ha tenido un affaire en el último mes”, lanza la periodista que colabora con el programa de Susanna Griso. Parece muy segura de la información que maneja e invita a que se le haga la pregunta correcta a María José Suárez, que podría responder desde el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. Al menos cuando regrese de las vacaciones que tenía preparadas para irse con su hijo Elías, de siete años. Una escapada muy oportuna, que inició el mismo miércoles que el escándalo con Iker Casillas tomó el kiosco rosa, aunque quedó sofocado en cuestión de horas cuando ambos desmintieron cualquier tipo de romance y subrayaron la bonita amistad que les une desde hace más de dos décadas. Una amistad que les unía cuando él estaba con Eva González y ella con Feliciano López. Nunca se escondieron, aunque sí parece que lleva más discretamente esa otra relación con el futbolista al que hace alusión Pilar Vidal: “El que ha querido ocultar lo ha ocultado”.

María José Suárez en una imagen de archivo Instagram

“Es verdad que en las últimas semanas hemos coincidido más, porque he venido más a Madrid y tenemos muchos amigos en común", negaba su relación romántica María José Suárez, que asegura que este miércoles mismo habló con Iker Casillas: “Vamos que ayer le dije a Iker ‘lo desmientes tú o lo desmiento yo". Al final lo hicieron los dos por separado. Él con un mosqueo tremendo al toparse con el reportaje fotográfico que muestra a los amigos simplemente paseando, sin ninguna muestra de cariño que haga pensar en algo más: “Si coincido con María José nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. Es más, compartiremos hasta mantel. Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios por favor”, pedía el jugador, cansado de que le adjudiquen amores cada vez que coincide con una amiga. También es verdad que hay muchas que no dan el salto a los medios y que sí gozan de mayor cercanía con él por su discreción.