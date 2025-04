Eva Soriano nos habla de su futuro como actriz en la VIII edición de Ibicine: "Huelo a Goya"

El comienzo de la Semana Santa y el opening de las principales discotecas previsto para dentro de pocos días ha vuelto a convertir Ibiza en un hervidero de turistas, que allí han coincidido con los rostros más destacados de la industria del celuloide patrio. La isla de aguas turquesas acogió del 6 al 13 de abril la VIII edición de Ibicine, que tiene como objetivo reconocer el trabajo del séptimo arte y ensalzar el lado más cultural de este paraíso mediterráneo, rico no solo en oferta de ocio.

Tras una semana de muestras, encuentros y muchas más actividades, una nueva edición de los Premios Astarté clausuró el Ibicine de este año, con el filme “Puntos suspensivos”, del ibicenco David Marqués, alzándose como el gran vencedor, haciéndose con los galardones en las categorías de Mejor Película y Mejor Guion. “Gracias, en primer lugar, por el nombre del premio. Antonio Isasi-Isasmendi fue mi padrino. Uno de mis mayores alicientes para dedicarme a esto”, dijo el cineasta sobre el escenario del Centro Cultural de Can Ventosa.

Por la alfombra color arena que cubrió la entrada del recinto desfilaron algunos de los rostros más conocidos del sector audiovisual patrio y extranjero, destacando la figura de Cecilia Suárez, actriz conocida por su trabajo en “La casa de las flores” y más recientemente “El jardinero”, serie que protagoniza junto a Álvaro Rico, que también se dejó ver por Ibicine. La artista fue galardonada con el Astarté de Honor Internacional. “Desde hace seis años lo único que recibo es una bienvenida eterna, y eso me llena de un agradecimiento profundo”, comentó emocionada.

Cecilia Suárez en los Premios Astarté de Ibicine Cintia Sarría

Por su parte, el asturiano Javier Gutiérrez se hizo con el Astarté de Honor Nacional, reconocimiento que aprovechó para poner el foco en la precariedad que padecen muchos de sus compañeros de oficio: “Solo un 8% podemos vivir dignamente de este oficio. Es un milagro que, además de eso, penséis en mí para un premio de honor”.

Javier Gutiérrez en los Premios Astarté de Ibicine Cintia Sarría

Además, no faltaron otros nombres propios muy vinculados al cine como Kira Miró, madrina de Ibicine, acompañada de su pareja, el también actor Salva Reina; Macarena Gómez, Susana Abaitua, Teresa Riott, Jon Plazaola, Belinda Washington, Silvia Martí o Carlos Bardem. “Es bonito que este festival haya alcanzado su VIII edición y que el teatro se haya llenado de ibicencos para ver las proyecciones. La verdadera función de un festival no son las alfombras rojas, sino llevar el cine a la gente que vive donde se celebra. Ibicine lo ha conseguido, y es un festival que está creciendo y cada vez se oye más hablar de Ibiza y cine de forma conjunta”, deslizó este último actor a LA RAZÓN.

Carlos Bardem en los Premios Astarté de Ibicine Cintia Sarría

Kira Miró en los Premios Astarté de Ibicine Cintia Sarría

Salva Reina en los Premios Astarté de Ibicine Cintia Sarría

Teresa Riott en los Premios Astarté de Ibicine Cintia Sarría

Silvia Marty en los Premios Astarté de Ibicine Cintia Sarría

Susana Abaitua en los Premios Astarté de Ibicine Cintia Sarría

Una vez más, la presentadora de la gala fue Eva Soriano, que un día soñó con ser actriz. Una meta que no ha descartado y que, de hecho, podría alcanzar dentro de muy poco, tal y como desveló en exclusiva a este diario: “Poco a poco se está gestando un papel. Huelo a Goya. Sé que algún día voy a tener un papel. Ya ha habido alguna conversación, pero tengo otros proyectos profesionales que no me permiten hacer otras cosas. Poco a poco, estas cosas son poco a poco. Todo tiene su proceso y su tiempo. Ya llegará”. Quién sabe si el año que viene pisa Ibicine en calidad de nominada…