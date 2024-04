De Leonardo Sbaraglia a Eva Soriano: lluvia de estrellas en Ibiza de la mano del Ibicine

Ibiza: sol, playa y fiesta, pero también cultura, mucha cultura. Y no, no solo porque la emblemática isla celebra este año el 25º aniversario de la declaración de la ciudad de Patrimonio Nacional por parte de la UNESCO, sino porque entre sus aguas de color turquesa se viene celebrando desde el 12 de abril la séptima edición del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine.

La muestra, que se alargará hasta el próximo 21 de abril, ha hecho de este paraíso mediterráneo un referente del séptimo arte, y cada año atrae a más y más destacados nombres propios de la industria del celuloide.

He de reconocer que no esperaba semejante despliegue técnico y artístico cuando me invitaron a vivir este festival que, aunque pequeño, ha crecido de forma sorprendente en cuestión de muy poco tiempo. Mi primera toma de contacto con el Ibicine fue en el cóctel de bienvenida en el Nobu Hotel Ibiza Bay, un complejo de cinco estrellas que bien podría compararse con un pedacito de cielo en la tierra, como cantó Belinda Carlisle.

Belinda Washington y Eva Soriano lo dieron todo en el cóctel de bienvenida del Ibicine Cortesía Ibicine

Allí me encontré con actores y actrices de primer nivel como Leonardo Sbaraglia, ganador de un Goya -entre otros muchos premios- por su papel en “Intacto”; Santi Vaca, uno de los protagonistas de “La sociedad de la nieve”; Eva Ugarte y Marta Zubiría, que ahora están rodando “¿A qué estás esperando?”, la nueva serie de Atresmedia; Belinda Washington o el productor Axel Kuschevatzky, que ha alumbrado un sinfín de galardonadas películas como “El secreto de tus ojos”, reconocida con un Oscar; o “Argentina, 1985”, premiada con un Goya. Nombres muy destacados que elevan el Ibicine a la altura de otros festivales más populares y lo consagran como uno de los más importantes en España, teniendo en cuenta que es uno de los pocos que colaboran con los Premios Goya para calificar y preseleccionar metrajes que opten al “cabezón”.

Premios Astarté

Pero lo cierto es que el Ibicine cuenta con su propios premios, los Astarté, que durante la tarde-noche del sábado convirtieron el teatro de Can Ventosa en una auténtica lluvia de estrellas, la mayoría ataviadas con los mejores looks de Adlib Ibiza, la única denominación de origen de moda que reúne a marcas locales como Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Monika Maxim, Vintage Ibiza y Virginia Vald. Sin duda, una de las que más llamaron la atención fue la presentadora de la gala, Eva Soriano, que se decantó por un diseño de Virginia Vald de corte princesa en tonos morados y fucsia, con escote corazón, cuerpo de encaje y hombreras con volantes metalizados XXL. Lo combinó, además, con unos pendientes de Elisa Pomar, inspirados en el tradicional botón llis ibicenco.

Eva Soriano, vestida de Virginia Vald en la alfombra roja de los Premios Astarté de Ibicine Cortesía Ibicine

Entre los premiados destacaron figuras muy importantes del séptimo arte como Leonardo Sbaraglia, Astarté de Honor Actor Internacional; Axel Kuschevatzky, Astarté de Honor Internacional; o Pablo Berger, que previamente pasó por los Oscar y los Goya, que recogió el Astarté a Mejor Guion de Largometraje 2024 por “Robot Dreams”.

Leonardo Sbaraglia fue uno de los que recibieron un Premio Astarté de Ibicine Cortesía Ibicine

Axel Kuschevatzky, vestido de Ibiza Stones, en la alfombra roja de los Premios Astarté de Ibicine Cortesía Ibicine

Las actrices Marta Zubiría y Eva Ugarte en la alfombra roja de los Premios Astarté de Ibicine Cortesía Ibicine

La gala de los Premios Astarté rebosaba talento, y no solo relacionado con el cine, puesto que estuvo amenizada por las impresionantes actuaciones de la cantante Ruth Lorenzo y los shows de Toom Pak, un grupo de percusionistas capaces de poner ritmo a cualquier objeto cotidiano.

Ruth Lorenzo y Víctor Elías hicieron una demostración de talento musical en la gala de los Premios Astarté de Ibicine Cortesía Ibicine

A mí me tocó despedirme de Ibicine y su privilegiado escenario balear el domingo, tras la presentación en Nassau Beach Club del libro “Videoclub: Las películas que cambiaron nuestra vida”, de Jaume Ripoll, cofundador de la plataforma Filmin; y el estreno del podcast del festival con las intervenciones de Leonardo Sbaraglia y Axel Kuschevatzky, quienes lamentaron la situación que atraviesa en este momento el cine en la tierra natal que comparten, Argentina.

Como ya he dicho, tuve que decir adiós a la muestra tras un fin de semana rebosante de arte y cultura en uno de los rincones más idílicos de nuestra geografía, pero el Ibicine continúa a toda máquina hasta el domingo 21 de abril, decidido a convertir Ibiza en la próxima meca de la industria. Yo ya cuento las horas para volver.