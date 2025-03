Kira Miró: "Salva Reina y yo tenemos un amor muy bonito"

En la isla pitiusa ya se ultiman los detalles para acoger la VIII Edición del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, que se celebrará del 6 al 13 de abril. Contará con la participación de numerosas personalidades ligadas al séptimo arte, como Javier Gutiérrez, que recibirá el Premio Astarté de Honor Nacional, o Kira Miró, madrina del certamen, que recoge el testigo de otras anteriores, desde Paz Vega hasta Cayetana Guillén Cuervo. “Para mí es todo un honor pertenecer a este legado de mujeres poderosas y talentosísimas. Cuando me lo propusieron me encantó la idea y me pareció una oferta difícil de rechazar, porque es algo muy bonito y un festival que está creciendo muchísimo”, dice ilusionada a LA RAZÓN.

La canaria destaca de Ibicine que, frente a otros festivales y muestras, este “no solo reconoce y premia a actores, directores y proyectos, sino también a todo el equipo técnico. Es necesario poner en valor a todo el equipo que hace posible que el proyecto salga adelante. Son la cara más invisible, pero sin ellos no somos nada”.

La actriz atraviesa una edad dorada en el terreno profesional a sus 45 años recién cumplidos, una cifra “con buena rima” por la que tuvo a bien hacer una celebración muy especial. “Todavía tengo resaca emocional. Hacía mucho tiempo que no celebraba un cumple porque siempre creo que no va a venir nadie y es difícil cuadrar con nuestros horarios, pero este quería hacerlo. Fue muy bonito ver a gente tan diferente entre sí pero unidos por mí. Además, vino mi madre de sorpresa, que cumplimos el mismo día y siempre lo pasamos juntas. De repente apareció y fue muy bonito”, recuerda emocionada.

La edad solo es un número para ella y no le asusta sumar primaveras a sus anales, sobre todo en este momento en el que se toma su tiempo para saborear las mieles del éxito: “Voy paso a paso, con metas cortas y cumpliendo sueños, trabajando y siendo feliz. Ahora estoy transitando los 45, que están siendo una maravilla”. Una predisposición a disfrutar el presente que le viene de su deformación profesional: “Los actores vivimos siempre en la cuerda floja, por eso nos centramos en el ahora. Nunca sabemos qué va a pasar mañana o el tiempo que vamos a estar sin trabajar. Es algo que nos pasa a todos”.

De momento, Miró puede respirar tranquila hasta finales de verano, puesto que encadena un proyecto con otro. El más destacado, la cuarta temporada de “Machos Alfa”, una serie que en clave de humor hace pedagogía de temas tan importantes como el feminismo: “Yo he aprendido muchísimo. Me he enterado de que existen la ‘machosfera’ y los incels por la serie, que aparte de hacer reír nos da lecciones de lo que pasa en el mundo. El tema de los incels, por ejemplo, me asusta mucho desde que descubrí lo que eran. Espero que sea algo pasajero y de unos pocos…”.

Un proyecto en familia

Entre los trabajos que llegan a Miró se encuentra una película que todavía está en fase de preproducción y que, de realizarse, la llevaría a compartir equipo de trabajo con su madre, Marta Miró, y su pareja, Salva Reina. “Se está fraguando, todavía está muy virgencito. Tiene que salir adelante y va poco a poco, pero ojalá salga”. Los dos serían unos compañeros de excepción, reconocidos por la Academia con un Premio Goya a cada uno. Un importante galardón que, sin embargo, Kira no echa de menos: “Mi mejor premio es trabajar y poder comer de esta profesión. Por supuesto que me gustaría, todo el mundo lo sueña cuando se dedica a esto, pero tampoco lo echo en falta”.

Kira Miró y Salva Reina se besan en los Premios Goya de 2025 Gtres

Sobre su relación con Salva Guerra, con el que mantiene una relación desde hace tres años, ella se muestra cauta y discreta. Mientras, él se deshace en halagos cuando se refiere públicamente a su pareja, un gesto de cariño que, desde su parcela de privacidad, la actriz agradece. “¿Qué te voy a decir? ¿Cómo crees que me siento? Pues plena y llena de amor, no puedo decirte otra cosa. La verdad es que tenemos un amor muy bonito y mutuo”, explica, generosa, a este diario.