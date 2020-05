Vuelve “Mira lo que has hecho” con más comedia y algún lío con la opinión pública

Después de poco más de dos años, “Mira lo que has hecho” llega a su final. Los líos familiares y aventuras cotidianas e hilarantes de la serie, creada por Berto Romero en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) para Movistar+, terminarán con una tercera temporada que sumarán un total de 18 episodios (6 capítulos por entrega). Según anuncia Movistar+, será a partir del 18 de junio cuando, cada jueves, los espectadores puedan ver dos nuevos episodios de la comedia en su servicio bajo demanda.

Con esta entrega Berto Romero cierra su actual, realista y divertida trilogía, basada en experiencias propias y ajenas, sobre el viaje hacia la madurez de una pareja contemporánea. Protagonizada por su creador y Eva Ugarte, y dirigida por Javier Ruiz Caldera, la temporada final de “Mira lo que has hecho” narrará nuevos retos a los que Berto y Sandra tendrán que enfrentarse, con el plus de ser ya una familia numerosa. Pero no solo lloverán las aventuras dentro de casa, sino que la pareja también tendrá que lidiar con sus carreras profesionales, sus amigos, medios de comunicación y hasta la opinión pública.

El cierre de la comedia cuenta con una incorporación a su reparto: Clara Segura, en el papel de Daniela. Asimismo, seguirán apareciendo actores como Jordi Aguilar, Anna Carreño, Carmen Esteban, Inma Sancho y José Pérez-Ocaña. En cuanto al guion, Berto Romero se une de nuevo a Rafael Barceló y Enric Pardo

Sinopsis de la tercera temporada

Ha pasado el tiempo desde el nacimiento de los gemelos. Berto y Sandra ahora tienen una familia numerosa y para complicar más las cosas se han mudado a las afueras. Su vida se ha convertido en un enrevesado puzzle de obligaciones, calendarios y compromisos. Ya sabéis lo que dicen: “niños mayores, problemas mayores”. Aunque, pensándolo bien, ojalá fuera este el principal de sus problemas...