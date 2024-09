La extraña “desaparición” de Ortega Cano y Gloria Camila

El pasado 18 de septiembre Rocío Jurado habría cumplido 80 años. Como viene siendo habitual en la familia en estas fechas señaladas, se preparó un homenaje en Chipiona en honor a “La más grande”, pero llamó la atención la ausencia de los rostros más conocidos de la saga. Ortega Cano fue uno de los que faltó a esta cita tan especial, y el torero ha querido excusarse en el programa “D corazón” de Televisión Española.

“Concretamente fue ayer. Teníamos un evento en nuestra casa con toda la familia y no sabíamos cómo hacerlo, si irnos unos, otros o nos quedábamos... Decidimos que viniera yo a TVE para tratar un poco el tema”, indicó el diestro.

Una respuesta con la que pretendía manifestar que cada uno de los miembros de su familia se había repartido la asistencia a los diferentes homenajes, pero con la que dejó atónitos a los presentadores de “D corazón”, puesto que su conexión con el programa se produjo un día después del homenaje a Rocío Jurado en Chipiona. Es decir, su presencia en la localidad andaluza no habría interferido para nada.

Lo cierto es que hace tiempo que Ortega Cano no se deja ver en público. La última vez tuvo lugar hace casi dos meses, cuando acudió a la corrida de Roca Rey, Morante de la Puebla y Ginés Marín en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Desde entonces no se ha prodigado en citas, actos o eventos que otrora no se perdía, una “extraña” desaparición que se ve reflejada en otros miembros de su familia.

Ortega Cano D Jar

Gloria Camila Ortega también permanece alejada de la opinión pública desde hace tiempo. Incluso se ha alejado de sus redes sociales, que ahora prácticamente solo utiliza para promocionar su propia firma de moda, Bakkus.

Una distancia con el público que parecen tomar tras una temporada repleta de polémicas que pasó factura a la familia. La última en atizar el fuego fue Ana María Aldón, que acusó de forma velada a su exmarido de no abonarle la correspondiente pensión destinada al cuidado de su hijo pequeño, José María. Un señalamiento por el que el diestro tuvo que salir del paso y explicar que su demora a la hora de realizar la transferencia obedeció solamente a un fallo bancario: “Todo está arreglado y solucionado. Nunca he escatimado en nada y en ello estamos. El problema existente con la transferencia bancaria pendiente estaba ya solucionado”.