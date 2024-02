Gloria Camila nos cuenta en exclusiva todos los detalles de Bakkus, su nueva firma de moda

Gloria Camila fue una de las invitadas a la gran noche taurina que se celebró ayer en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid: la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2024. Junto a su padre, José Ortega Cano, la colaboradora de televisión volvió a brillar con luz propia, reflejo del buen momento personal y profesional por el que está atravesando. Centrada en sus estudios, su trabajo y en los suyos, Gloria Camila no puede evitar disimular su felicidad, agradecida por la paz y tranquilidad que respira tras una temporada muy convulsa. LA RAZÓN habló en exclusiva con la hija de Rocío Jurado sobre todas estas cuestiones.

¿Cómo se encuentra en estos momentos?

Estoy muy bien. Centrada en mis proyectos, en mis estudios, de arriba para abajo. Con mi familia, mi chico, mis amigos… Disfrutando de la vida.

¿Qué tal va su nuevo proyecto de moda?

Mi nuevo proyecto de moda se llama Bakkus y es una nueva marca que vamos a lanzar muy pronto, a finales de febrero y que sepáis que estáis todos invitados. Estoy muy contenta con este proyecto, llevamos casi dos años con ello. Va a ser de ropa y vamos a sacar la colección primavera-verano y es algo que me hace muchísima ilusión. Se trata de un trabajo que hice para mi TFM, cuando hice el Máster de Marketing Digital y ahora, gracias a Dios, tres años después, por fin lo puedo sacar así que qué bien. Además, también estoy centrada en Derecho y estoy muy contenta.

Gloria Camila, nueva colaboradora de "Espejo Público" Antena 3

¿Cómo se encuentra en esta nueva etapa televisiva en Antena 3 como colaboradora de "Espejo Público"?

Pues muy, muy tranquila. Es un cambio y bien, fluyendo.

¿Hay alguien con quien tenga más o menos feeling en plató?

No. Susanna Griso es maravillosa, no puedo decir lo contrario. Y evidentemente con mis compañeros, siempre va a pasar que en los debates no coincidamos en las opiniones, pero más allá todo bien. Siempre cordialidad y respeto.

Este año, Tana Rivera es la imagen de los carteles de la Feria de San Isidro 2024. ¿Le gustaría ejercer de musa taurina en alguna próxima edición?

Pues mira, no me importaría. Es super importante que las mujeres también podamos dar visibilidad a este sector que se está perdiendo y toda ayuda es buena.