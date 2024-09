El curioso vínculo de Anne Igartiburu con Rocío Jurado

En el día que "la más grande" ha día cumplido ochenta años, Anne Igartiburu recuerda el vínculo que le une a Rocío Jurado. "Tengo unos zapatos suyos que me regaló José Ortega Cano después de un rodaje. Es algo que me da hasta pudor contar, porque es tan grande y tan importante.. Es un tesorazo. Yo admiro muchísimo a Rocío. Me acuerdo de la primera vez que la vi. Lloré de emoción por la fuerza y el poder que ella tenía cuando cantaba".

El entrañable regalo se lo entregó el torero tras ser entrevistado por la presentadora, y los guarda como oro en paño. En un día tan especial como hoy, Anne recuerda a la artista "con todo el cariño del mundo". Para ella, era una mujer extraordinaria y una artista excepcional.

Imagen de Archivo de la cantante Rocío Jurado larazon

En una conversación con Nagore Robles en el podcast de esta última, la Igartiburu ofrece su fórmula para salir airosa en la vida: "Es fundamental estar siempre en movimiento porque así es como surgen las cosas, estando en casa esperando que suene el teléfono no hay nadie que te busque. Se te tiene que ver, el esfuerzo personal es esencial para conseguir oportunidades. El movimiento genera la energía necesaria para que las cosas sucedan".