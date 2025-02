Fabiola Martínez critica la política de Pedro Sánchez al ver similitudes con Venezuela

Fabiola Martínez se siente renacida desde que se separase del padre de sus dos hijos, Bertín Osborne. Sufrió mucho en la ruptura, también después, al ver el devenir de su exmarido, quien protagonizaban un sinfín de polémicas, además de dejar embarazada a otras mujeres, una llevándolo a término, provocándole quebraderos de cabeza judiciales y mediáticos. En todo esto, la venezolana con la que ha compartido dos décadas quiso permanecer en silencio, pero hace tan solo unas semanas rompió su máxima de permanecer ajena a estas controversias y dio su opinión. Está de promoción, pues acaba de lanzar al mercado un libro de memorias, ‘Cuando el silencio no es una opción’, en el que narra los abusos sexuales que sufrió siendo una niña. Pero más allá de esto, la colaboradora también se ha quitado la mordaza sobre otras cuestiones en las que antes prefería no entrar a valorar en público. Por ejemplo, sobre política.

Fabiola Martínez De viernes

La exmujer de Bertín Osborne ha encendido las redes al dar su opinión sobre Pedro Sánchez, comparando la gestión de su gobierno con lo que sucede en Venezuela. Fabiola se ha sentido cómoda en Cope para tratar temas delicados, en los que no siempre tendrá el apoyo de la mayoría. En cuestiones de política, todos tienen una opinión y cada cual defiende su postura. En su caso, está en contra de las decisiones llevadas a cabo por el actual presidente español, a quien observa desde el prisma de la experiencia, bajo el filtro de Venezuela.

Nicolás Maduro y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo larazon

Y es que a ella le recuerda sospechosamente lo que está comenzando a suceder en España con lo que pasó con Chávez en su día y que Nicolás Maduro perpetuó: “Al principio pensaba que Chávez nos engañó a muchos, especialmente a los jóvenes, que estábamos hartos de las políticas bipartidistas (…) La realidad de Venezuela recuerda mucho a lo que está pasando aquí. Cambios de leyes y modificaciones que se están haciendo de forma solapada, cuando estamos centrados con historias varias y el foco no lo ponemos donde lo tenemos que poner”. Fabiola Martínez ve una gran similitud en lo que sucedía en su país y lo que está comenzando a suceder aquí. Denuncia que no somos conscientes de los peligros que conllevaría la política de Pedro Sánchez, en la que entiende que hay cuestiones que no se ponen sobre la mesa con claridad, que se juega al despiste o que se trata de desviar la atención, para llevar a cabo otras medidas impopulares de manera discreta, sin levantar revuelo hasta que sea demasiado tarde.