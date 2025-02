Fabiola Martínez se rompe al hablar de los abusos que sufrió: "Tengo mucha rabia"

Fabiola Martínez ha presentado hoy, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, su esperado libro "Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté" (Espasa) que sale hoy a la venta. Se trata del testimonio de una "niña a quien le robaron su infancia" tal y como aparece reflejada en la sinopsis. Un testimonio valiente de una mujer que se crio en Maracaibo en una familia con escasos recursos. Desde los cinco años sufrió abusos sexuales , un trauma que le sigue acompañando hoy.

La modelo, que aún continúa en proceso de recuperación, y que hoy se emocionaba contando su experiencia, no espera ya que sus padres se disculpen: "Todavía no me han pedido perdón. No espero que me pidan perdón, sólo espero que entiendan mi dolor. Yo tendría que perdonarles a ellos por no estar pendientes de lo que me estaba pasando. Estamos en ello".

Fabiolaha recordado que la mayoría de los abusos estaban relacionados con juegos y reconoce que aquello, que sufrió durante diez años, le ha afectado "en todas mis relaciones. Yo pensaba que el sexo era amor. Pensaba que si me deseaban me querían. El sexo es importante, pero no es lo más importante en una relación. Se puede tener sexo sin amor, pero cuando hay un patrón que has aprendido desde la infancia... hasta que no tomas conciencia de que eso no debe ser así, pasan muchos años". La venezolana se ha roto al rebelar que aún siente "mucha rabia" a veces convertida en "agresividad".

Muy emocionada, Fabiola ha contado cómo le explicó a su hijo Carlos que había sufrido abusos. Fue durante un viaje a República Dominicana. El joven, de 16 años, se mostró muy empático y se abrazó a ella con fuerza. "Fue difícil pero también me ha acercado mucho más a él. Ahora entiende también muchas contestaciones mías a mis padres, sus abuelos, que no comprendía. Bertín Osborne también "era consciente de esto. Cuando empezamos una relación más seria, se lo expliqué. Volvemos a lo mismo. Es algo tan feo que la mayoría no lo quiere hablar. El lo sabía. Nunca volvimos a hablar del tema. Tampoco influía en nuestra relación. El nunca me juzgó, ni indagó. Lo sabía y simplemente lo bloqueó", confiesa la modelo.

A pesar de la buena relación que mantiene con el padre de sus hijos y del que asegura ha sido "la relación más sana que he tenido, con él no había esas dinámicas tóxicas. Él era familia, un lugar seguro. Por eso estuve tantos años con él. Si algo tengo que agradecerle son todos esos años en los que aprendí que podía vivir de otra manera y que las familias pueden ser otra cosa". Sin embargo, asegura que no ha tenido la suficiente importancia en su vida como para dedicarle el libro. "No se lo dedico a Bertín porque realmente él es una pieza de una etapa de mi vida, pero yo no le debo mi vida. Tendría que dedicárselo entonces a todas las parejas que he tenido porque de todas he sacado una lección. Con él he sido muy feliz y en ocasiones no tanto. Es el padre de mis hijos pero no creo que deba dedicarle el libro. A los padres se lo dedico porque si son una pieza clave. No es que no me hayan querido, sino que no han sabido quererme mejor".

Fabiolaestá ahora centrada en sí misma, he aprendido a quererme, a respetarme. Yo me he separado de alguna pareja estando enganchadísima pero me he separado por quererme a mí misma. No es fácil priorizarte».

También ha querido referirse a Kike, su hijo mayor que nació con parálisis cerebral, "con él aprendí lo que es el verdadero amor". "Kike lleva pañal. Es un hombre ya de 18 años y no es fácil. Cuando desnudamos a nuestros hijos para cambiarle el pañal le estamos diciendo: tu cuerpo no tiene valor y cualquiera te puede mirar. Yo he tenido ayuda con Kike y no siempre es la misma persona. Yo le explicaba a Kike si a veces esa persona se podía quedar conmigo para enseñarle a quitar el pañal y él me dejaba ver qué le daba vergüenza. Los padres tenemos que ver todo eso", un testimonio que da visibilidad a este tipo de problemas y que resalta que también el abuso se produce a niños con discapacidad. Y al reves, niños con discapacidad que fuerzan a su madres, a sus hermanas…es un elemento muy complicado que también está ahí".

Por último, Fabiola insistió en que "yo no quiero que se quede en un libro. La sociedad está mentalizada en hacer cambios. Si mi libro sirve para que esa familia tenga una conversación, rompa el silencio sobre los abusos, habremos avanzado.