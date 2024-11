Fabiola Martínez: "Espero que mi libro ayude a muchas personas"

Fabiola Martínez se encuentra inmersa en su proyecto más personal: un libro sobre su vida que "me está ayudando muchísimo en un proceso muy importante de mi vida". La ex de Bertín Osborne se ha sincerado con Europa Press sobre este trabajo que saldrá a la luz el próximo mes de febrero. "He escrito un libro, ahora está en manos de la editorial y, bueno, pues están ellos organizando un poco todo lo que va a ser el plan de comunicación y todo eso. Pero vamos, que he tenido una reunión esta mañana, o sea, que está fresquito, fresquito todo".

Fabiola Martínez revela que en el libro hablará de todo: "Es mi historia. Todavía no tenemos todos los mensajes que queremos lanzar. Lo que sí sé es que es un libro que yo espero que ayude a muchas personas".

Fabiola Martínez está convencida de que esta autobiografía "ayudará a que me conozcan un poco más y que entiendan más". Quiere alejarse del papel de "mujer de". Además la venezolana está muy orgullosa de sus hijos, especialmente de Kike, que el próximo 31 de enero alcanza la mayoría de edad, lo que supondrá un cambio en su vida. "Ya pasa a primera línea. Quiero que Kike tenga un papel protagonista ya de su propia vida, ¿no? Y que no sea solo el hijo de. Creo que Kike ha venido a enseñarnos muchísimas cosas. Y ahora, con la mayoría de edad, pues también tendrá más oportunidades para poder demostrar un poco todo lo que ha venido a revolucionarnos".