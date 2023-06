La falsa tranquilidad de Imanol Arias

Imanol Ariasestá a punto de dar por terminada su pesadilla con la Agencia Tributaria. El actor, conocido por su papel, durante décadas, de Antonio en «Cuéntame», está acusado, igual que su compañera de reparto, Ana Duato, de cometer siete delitos fiscales contra la Hacienda Pública, ocurridos presuntamente entre 2009 y 2015. «Finalmente tenéis toda la razón, ya se acabó todo esto», ha destacado Arias a Europa Press durante un acto celebrado este fin de semana en Madrid. «Estoy contento y tranquilo».

Unas declaraciones que llegan después de que Hacienda anulase la multa de 500.000 euros a Ana Duato, reconociendo a través de una carta su error al reclamarle el pago de sus liquidaciones del IRPF de 2010 a 2012, una cantidad que la actriz ya había abonado en 2016.

Ana Duato e Imanol Arias TVE

Ana Duatose pronunciaba, hace unas semanas, a LA RAZÓN sobre el proceso judicial del «Caso Nummaria», por el que se enfrenta a una condena de 32 años de cárcel por presunto fraude. «No puedo entender cómo alguien como yo, que siempre ha pagado sus impuestos y que no debe ni un céntimo a Hacienda, lleva tantos años en esta situación. Me siento indefensa. Si no me llaman a declarar, no me dan la oportunidad de defenderme».

27 años de cárcel

Por su parte, Imanol Arias, imputado por el mismo caso, se le piden 27 años de cárcel y 10 millones de multa por delitos contra la Hacienda Pública. «No debo nada de dinero. Muy tranquilo, porque alguna vez tendrá que salir», dijo en una entrevista con Pablo Motos en «El Hormiguero», en 2021. «Yo ya tengo mis deudas liquidadas con Hacienda según Hacienda, por tanto no debo nada», decía entonces. «Solamente me van a castigar como niño malo. No sé si me van a dar con una regla, si me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque parece que no hay materia», afirmaba. «Pero bueno, estoy esperando tranquilo. El problema es que es muy largo y hasta que no sale todo, la gente siempre tiene la sensación de que algo pasa, de que no está bien, pero no es así».

Anticorrupción sigue la investigación del «caso Nummaria» (una trama creada supuestamente para evadir impuestos) y esta falsa tranquilidad que vive el intérprete se verá alterada cuando se fije la fecha para que se siente en el banquillo de los acusados.

Para hacer frente a este proceso y saldar sus deudas, el veterano actor leonés se ha ido desprendiendo de algunas de sus propiedades inmobiliarias, que están a nombre de sus sociedades. Así, ha conseguido vender un apartamento en Madrid, un chalet en Marbella y su propiedad más preciada: una villa de 500 metros cuadrados y 2.200 de parcel, situada en la urbanización Atlanterra de Zahara de los Atunes, en Cádiz.