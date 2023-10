La familia de Edwin Arrieta anuncia un cambio en su estrategia judicial

La policía tailandesa ya ha entregado el informe con sus conclusiones y las pruebas que tienen en su poder para poder sentar a Daniel Sancho frente al juez. Este documento ya está en manos de la fiscalía, que redactará su propio escrito para después entregárselo al juez, que pondrá finalmente fecha para la celebración del juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. Son momentos clave en el proceso judicial en Tailandia, no solo para la defensa del autor confeso del crimen, sino también para la familia del cirujano colombiano y su equipo legal, que quiere que se haga justicia por la pérdida de su ser querido en tan macabras circunstancias.

Los padres de Edwin Arrieta TVE

Para hacer llegar más lejos sus reclamaciones judiciales y evitar que el degollamiento de Edwin Arrieta caiga en el olvido en los medios de comunicación, crearon una cuenta de Instagram. Bajo el perfil de ‘Justicia para Edwin Arrieta’ se daban a conocer nuevas informaciones sobre el caso, los avances de la policía en la investigación, cada movimiento de la parte contraria e, incluso, mensajes que incitaban al odio contra Daniel Sancho. Esta cuenta, controlada por el círculo más próximo del cirujano, ha ido ganando día a día relevancia en las redes sociales, porque detrás estaba la rabia que sentían sus seres queridos por su pérdida, lo que en ocasiones les hizo desear cosas muy graves contra el joven que se declaró autor del crimen.

Pero esto ha cambiado de la noche a la mañana. Ya nada podrá ser lo mismo. La propia familia de Edwin Arrieta ha solicitado a su círculo más próximo que no enturbien el proceso judicial, pues un paso en falso con una simple publicación en redes sociales podría echar por tierra su estrategia. Algo de lo que han informado a los responsables de la cuenta, quienes ahora anuncia el cese de su actividad: Respetados y apreciados seguidores, no tenemos palabras para las infinitas muestras de apoyo, de pedir justicia, de estar en oración por la fortaleza de su familia y contarnos los sucesos que se presentaban en España y en Tailandia que no conocíamos”, comenzaban antes de informar la paralización de su cuenta de Instagram.

Story de la cuenta 'Justicia para Edwin Arrieta' Instagram

“Hoy nos despedimos con el corazón vuelto en mil pedazos, pero respetando lo pedido por su familia. Su abogada administrativa y portavoz en Madrid ha solicitado no recibir a personas, no dar información, no dañar el proceso y solo llevarlo ellos en privacidad, situación que respetamos”, informan los responsables de gestionar la cuenta surgida tras la muerte del cirujano colombiano, a quien lanzan una promesa: “A Edwin Arrieta jamás lo vamos a olvidar. Al hijo, al hermano, al tío, al chicho, al gran hombre que demostraste ser. Siempre estabas ahí para todo: para bailar, para luchar, para salir hacia delante. Al Edwin que cumplía siempre sus grandes aventuras”, se despiden.