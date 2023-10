La policía tailandesa termina el informe contra Daniel Sancho y ya puede fijarse el juicio

La policía tailandesa ha anunciado este lunes 2 de octubre el fin de las labores de investigación en el caso del asesinato de Edwin Arrieta, a manos de Daniel Sancho, autor confeso del macabro crimen. Han sido dos meses de duro y controvertido trabajo para recabar pruebas, testimonios e indicios claros que ayuden a determinar no sólo cómo murió el cirujano colombiano, sino también la posible motivación del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo para degollarlo y después descuartizarlo para diseminar su cuerpo por la isla tailandesa de Phangan. Con todo ello, la policía ha concluido ya el informe y se lo ha entregado a la Fiscalía de la isla de Samui, tal y como han confirmado a la agencia EFE.

Con toda la información que la Fiscalía tiene ahora en su poder gracias a la labor de investigación de las autoridades policiales, el Ministerio Público debe redactar su propio escrito. Este será entregado después al Tribunal de Samui en un plazo máximo fijado el próximo 28 de octubre. A partir de este día señalado, el juez ya podrá fijar una fecha concreta en el calendario para la celebración del juicio contra Daniel Sancho. Un proceso clave no solo para determinar el grado de responsabilidad de sus acciones, sino también a la condena a la que debe hacer frente por acabar con la vida de Edwin Arrieta, como él mismo ya ha confesado.

El asesinato del cirujano tuvo lugar el 2 de agosto y el caso se abrió el 7 de agosto ante la llegada de las primeras partes del cuerpo de la víctima y el paso a disposición judicial de Daniel Sancho. Desde ese día se abría un plazo máximo de 84 días para que la policía y la Fiscalía recabasen la información necesaria para presentar el caso en el juicio. Desde el primer momento se decretó prisión provisional para el joven chef, ante la fuerza de las pruebas que pesaban en su contra, además de su propio testimonio cuando no pudo sustentar más las mentiras iniciales y se vio obligado a confesar que su amigo no había desaparecido, sino que le había descuartizado y repartido sus partes por el vertedero, contenedores e incluso el mar.

No obstante, aunque este lunes se ha confirmado que el informe policial sobre el caso ya está en la mesa de la Fiscalía, lo cierto es que se desconocen las conclusiones finales a las que han llegado. Desde el inicio de la investigación, la policía ha compartido detalles con la prensa, dada la expectación generada por este crimen. Esto dejó en evidencia a las autoridades tailandesa, pues han variado en varias ocasiones su versión sobre cómo murió Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Un golpe, un apuñalamiento o el degollamiento han sido algunas de las posibles causas planteadas por la policía en sus intervenciones públicas, de ahí la cautela de ahora para no caer en nuevos errores o pasos en falso.

El informe policial se ha realizado a través de las pruebas presentes en la escena del crimen, que en su día se cifraron en 65. También en 30 testimonios de personas que pudieron ser testigos de los movimientos de Daniel Sancho y Edwin Arrieta los días previos, así como aquellos tras cometerse el crimen. Aunque en un primer momento se cerró el caso a mediados de agosto –así lo anunciaron desde la propia comisaría-, tan solo días después de aparecer los primeros restos mortales del cirujano, lo cierto es que se ha podido ver que la investigación no había terminado. No ha sido hasta ahora, dos meses después, que han decidido dar por finalizado el trabajo y comenzar los últimos trámites antes de celebrarse el juicio. Un acto que está previsto para finales del presente año o principios del 2024, aunque aún el juez no haya anunciado un día en concreto.