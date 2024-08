¿Fin de su relación? Adara borra todo rastro de Álex Ghita en sus redes sociales

La relación entre Adara Molinero y Álex Ghita ha estado marcada por varios baches. A pesar de que habían protagonizado un viaje a Ibiza en las últimas semanas, ella ha decidido borrar todo el contenido en el que aparece con él y además han dejado de seguirse mutuamente. Por su parte, Ghita sí que mantiene fotografías con Adara, aunque ha sido enigmático al abrir la caja de preguntas a sus seguidores. Una de ellas, era "¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida?" A lo que él ha respondido: "Agradecido por lo que tengo y con ganas de superarme". Mientras, Adara, subió un vídeo de este sábado en el concierto de la cantante Natalia.

Sus idas y venidas

Esta no es la primera vez que Álex y Adara sufren una crisis. Ambos se conocieron a finales de 2023-él era su entrenador personal- pero no fue hasta febrero de 2024 cuando confirmaron su relación a través de una publicación en sus redes sociales. Meses después Adara le dejaba de seguir y borraba todas las fotos con él pero unos días más tarde le devolvía el 'follow'. Al ver todas las críticas y comentarios negativos que había recibido por esto, la influencer estalló en Instagram y negó que Ghita tuviese ningún affair con la cirujana estética y modelo Carla Barber-con quien siempre se la ha relacionado. "A todos los que ponéis cositas de nosotros, nos la suda. Me encantaría ver la vida de la gente, a ver si es perfecta, y la cacota que tienen escondida debajo de la alfombra", expuso.

En junio, Molinero volvía a cambiarse de entrenador personal y compartió en sus redes sociales nuevas rutinas deportivas junto a Marcos Schanz. Álex, por su parte, retomó su amistad con Carla Barber. A pesar de que eran amigos, la doctora y el coach estuvieron sin entrenar juntos mientras Ghita estuvo con Molinero. Sin embargo, volvían a las semanas y él dejaba de seguir a su amiga y clienta Barber.

Desde que Adara tuvo una brevísima estadía en 'Supervivientes All Stars', los dos habían vuelto a presumir de su relación en redes sociales, mostrándose la televisiva, incluso, ofendida, cuando Sandra Barneda le recordó su relación con Bosco Martínez Bordiú, preguntándole si alguna vez le había cocinado, a lo que ella respondió "A mí quien me cocina ahora es mi pareja". De momento, ninguno de los dos ha hecho una declaración explícita de lo sucedido por lo que faltará ver el desenlace en los siguientes días.