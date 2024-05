Natalia: "Dejaré la música cuando me sienta ridícula"

Natalia se planta ante los aprovechados y ante las mentiras con "Nadie más", su último single, un tema con el que celebra que por fin está a gusto consigo misma "tras un desarrollo personal increíble". Con más de 20 años sobre los escenarios, es una de las artistas más consolidadas del país, pero reconoce a LA RAZÓN que todavía se pone nerviosa con estos lanzamientos "porque pongo toda la carne en el asador con una sola canción. He puesto todo mi cariño en una canción que espero y deseo que a todo el mundo le guste, y eso me genera cierta presión".

Con "Nadie más", Natalia deja claro que quiere fuera de su vida "a todos los idiotas y que nadie se aproveche de mí. Es como decir 'hasta aquí hemos llegado'".

¿Y cuándo dice Natalia 'hasta aquí hemos llegado'?

Yo tengo un límite que no dejo a nadie traspasar y es que me mientan. Cuando alguien no me es leal o veo que se aprovechan de mi confianza digo 'hasta aquí', porque soy tonta pero no gilipollas. No soporto las mentiras y ahí es cuando para mí se acaba todo.

¿Sintió alguna vez que alguien se aprovechara de usted en un buen momento profesional?

No lo he notado tan descarado, pero a lo mejor sí. Lo que pasa es que yo soy muy inocente para esas cosas, y si ha sido así no me he dado cuenta. Sí he notado a varios conocidos que se han acercado en determinadas situaciones para aprovecharse de los beneficios que puedo tener como persona conocida, pero yo siempre he intentado rodearme de gente sana, buena y lo más parecida a mí. Tengo la suerte de tener un grupo de amigos muy bueno que están a mi lado, me quieren, me cuidan y me arropan.

¿Y en qué momento se encuentra ahora?

Profesionalmente, desde que terminó el covid-19 han sido los mejores años de mi vida. He tenido más conciertos que nunca, mogollón de festivales, bolos en capitales… Ha habido como un boom con la música de los 2000, se ha puesto otra vez de moda y lo noto mucho en mis conciertos. Viene mucha más gente y lo dan todo, cantando y bailando. También yo hago unos shows muy divertidos, mis conciertos son una fiesta.

Para mucha gente usted es un icono de aquella época.

Tuve la suerte de aparecer en esos años en los que todavía se compraban CD's y era fácil que las canciones se convirtieran en hits, como ‘Vas a volverme loca’, que todavía la sigo cantando. Hay que tener mucha suerte para tener una canción con la que la gente te relaciona, porque van a pasar los años y te la van a seguir pidiendo y cantándola. Es como Karina, que sigue cantando "El baúl de los recuerdos", y yo también tengo la suerte de contar con hits que me van a acompañar toda la vida.

¿No se necesita algo más que suerte para seguir en la música tras más de 20 años?

Constancia. Yo desde pequeña tenía muy claro lo que quería hacer y qué quería mostrar al mundo. Cuando tienes tan definido como yo hacia dónde quieres ir, el camino se vuelve mucho más fácil. Además, yo soy una artista independiente, fue la primera en España en sacar un single solo en digital y ahora todos lo hacen. Fui muy valiente y tras eso hay mucho trabajo. Yo me implico al 100 % en mis proyectos, desde la música hasta el vestuario y los videoclips. Hago hasta los storyboards porque si yo no creo en mi producto, nadie va a apostar por él. Trabajo mucho para ganar mi dinerito con mis conciertos y luego financiar mis nuevos proyectos.

¿Ha tenido miedo a que el teléfono deje de sonar?

Claro, por supuesto. Yo tengo muy claro que el tema de la música tiene fecha de caducidad. Soy muy consciente y pienso aprovechar cada año que el público me permita estar ahí. Daré a mi público lo que pide mientras yo esté a gusto, que no me sienta desfasada o ridícula. Dejaré la música el día que me sienta ridícula sobre un escenario o haga conciertos y no venga nadie. No es una cosa que me dé miedo, llevo 23 años viviendo de esto y lo seguiré haciendo para vivir tranquila cuando me toque despedirme. De momento, jamás me ha faltado el trabajo.

Cumplió hace poco los 41. ¿Sintió la crisis de los 40?

Yo no la tengo, la tiene la gente. Los hay que piensan que a partir de los 40 tienen derecho a criticar por lo que hago o me pongo. Preguntan por qué bailo de una forma o me pongo minifalda. Si yo no tengo ningún problema, ¿por qué lo tienen ellos? Estoy notando que al cumplir 40 años te empiezan a penalizar, sobre todo en redes sociales. Es una pena porque las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotras, y la mayoría de comentarios negativos que recibo son de mujeres. Que cada uno haga lo que quiera y vista cómo quiera. No entiendo que a las mujeres se nos exija tanto a nivel físico y que al mismo tiempo se nos penalice si queremos sentirnos sexys.

¿Alguna vez le han obligado a vestirse de una forma con la que no estaba a gusto?

Jamás. Yo siempre he sido y soy muy dueña de mi carrera. Ahora, además, me siento más segura que nunca de mí misma. A mis 41 me siento más sensual y salvaje y seguiré haciendo lo que me apetezca. El día que quiera cambiar por llevar un cuello alto, pues lo haré. Mis límites los pongo yo.

¿Y qué viene ahora?

Me encantaría aprender a producir a nivel musical, porque se me da fatal la tecnología. Me gustaría poder producir canciones a otros cantantes, igual que producir videoclips. Me apasiona estar detrás de las cámaras y me fliparía coger a un artista emergente y desarrollar su carrera.