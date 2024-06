¿Por qué el novio de Adara quiere denunciar a Alessandro Lequio?

La polémica ha llegado entre los seguidores de 'Supervivientes All Stars' tras los comentarios despectivos de Alessandro Lequio hacia Adara Molinero. Alex Ghita, novio de la exconcursante y entrenador personal, ha decidido tomar medidas legales contra Lequio, acusándolo de "difamación y ataques misóginos".

Todo comenzó cuando Alessandro Lequio, colaborador del programa 'Vamos a ver', comentó las imágenes deBosco, sobrino de Pocholo, sincerándose sobre su ruptura con Adara. Bosco admitió que tras salir del reality "no prestó suficiente atención" a Adara debido a su "mala gestión del tiempo y los teléfonos". Marta Peñate y otros colaboradores como Joaquín Prat y Antonio Rossidebatieron sobre la solidez de la relación actual de Adara con Alex Ghita, señalando que habían tenido "altibajos". En medio de la conversación, Lequio hizo una declaración que enfureció a Alex Ghita: “Yo de Adara no me creo nada y mucho menos su enamoramiento. Todo esto forma parte del circo de Adara. Si tiene que ponerle los cuernos a su novio, se los pone. Se los pone, pero vamos, que esto es así. Ella es así, eso que es una mujer atractiva, hay que decirlo”.

El comentario de Lequio provocó una fuerte reacción de Alex Ghita, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar su indignación. “Sí, es verdad que Adara es bellísima, no como tú que pareces un viejo prematuro ganándote la vida sin honor con comentarios casposos y misóginos sobre mujeres jóvenes”, escribió Ghita, mostrando su frustración con el colaborador y el programa. Asimismo, Ghita anunció su decisión de emprender acciones legales contra Lequio, alegando que su comentario constituye un delito contra el honor, la intimidad personal y la propia imagen de Adara Molinero. “El comentario que has hecho, constituye un delito contra el honor, intimidad personal y a la propia imagen. Se te va a demandar. Me parece increíble que el programa permita, autorice y fomente este tipo de injurias, es de talla moral CERO”, sentenció Ghita, mencionando a Lequio, 'Vamos a ver' y Telecincoen su publicación.

Imagen del mensaje de Alex Ghita en redes sociales Instagram

Este incidente no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde se ha generado un amplio debate sobre los límites de los comentarios en los programas de televisión y el respeto hacia los participantes de realities. Mientras el entorno de Adara Molinero espera que las acciones legales tomen su curso, muchos seguidores y detractores se han pronunciado, mostrando su apoyo o condena hacia las partes involucradas.