Fofito, un malvado cardenal en la serie “30 monedas”: “Hablo con Dios, lo malo es que no me contesta”

Se hizo muy popular cuando formaba parte de los míticos “Payasos de la tele” y ahora trabaja con su hija Mónica en un circo que recorre la geografía española. Pero Alfonso Aragón, conocido en el mundo artístico como Fofito, es noticia por su intervención en la segunda temporada de la serie '30 monedas', dirigida por Alex De la Iglesia para HBO Max.

Fofito y Mónica Aragón junto a la estatua del payaso Fofó Cristina Bejarano La Razón

“Interpreto a un cardenal que se rebela contra el Papa, insultándole, blasfemando y prometiéndole que se pudrirá en el infierno. No es la primera vez que trabajo con Álex, ya lo hice en su película 'Balada triste de trompeta', y es un gran director.”

En la serie también interviene su hija Mónica.

Los dos tenemos pequeños papeles. Es una producción que se emite en veintitantos países, imagínese.

Le queda bien el hábito.

Pues es un religioso que no cree en la Iglesia. Tenía que rodar en italiano, pero se me da muy mal, y Alex me permitió hacer el papel en castellano. Ha sido una experiencia muy bonita. Rodamos en un castillo de las afueras de Madrid, reformado por dentro para que pareciera una iglesia. Cuando terminamos la última toma me quise despedir de Alex pero se había marchado porque acababa de enterarse de que sufría el COVID.

¿Es un hombre religioso?

No soy de ir a Misa, pero sí que hablo muchas noches con Dios. Lo malo es que no me contesta, ja, ja, ja. De pequeño fui monaguillo, los curas me regalaban el vino y yo se lo llevaba a mi padre.

¿Se ha enterado de que su prima, Rita Irasema, sufre una grave enfermedad?

No me han dicho nada. Hace tiempo que no hablamos, si lo hago de vez en cuando con su hermano Emilio, pero tampoco me ha comentado eso.