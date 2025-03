Todo sobre Paloma Ramón, la nueva novia de Frank Cuesta y su mayor apoyo tras su detención en Tailandia

Frank Cuesta está viviendo unas semanas complicadas desde que fue detenido el pasado 27 de febrero en Tailandia tras una redada policial en el Santuario Libertad. El herpetólogo, que fue puesto en libertad horas después de su detención, continúa en el ojo del huracán y él mismo ha sido el encargado de hablar estos últimos días sobre su situación actual.

"La movida es bastante gorda. Vinieron casi 40 personas aquí, un equipo de asalto y policías diferentes. Lo revolvieron todo, estuvieron por todos lados. Han reventado mi casa y la parte de atrás de la oficina. Han tirado todo para buscar no sé qué, porque no han encontrado nada. Lo único que os puedo decir es que el santuario y los animales están aquí, aunque se han llevado muchos. Me da mucha pena, pero voy a intentar recuperarlos", explicó en redes Frank Cuesta. "Por dentro estoy muy jodido porque es la primera vez en mi vida que me pasa. Me da mucho miedo por la familia y por los animales. La única persona en la que puedo confiar es Paloma. Yo no creo en las casualidades, pero si en la gente mala y aquí hay mucha gente mala. Yo nunca voy a decir los nombres, que cada uno lo piense", sentenció en uno de sus primeros contenidos.

Frank Cuesta junto a Paloma YouTube

El 5 de marzo, el televisivo explicó nuevos detalles en redes sobre la situación que atraviesa. "Hoy temprano han venido dos agentes de inmigración a comprobar que la visa de Paloma estaba bien. Ya la vieron la semana pasada cuando estuvieron por el tema de las nutrias, pero al recibir esta semana una nueva denuncia sobre su posible situación irregular, han venido para certificar oficialmente que su visa está totalmente en regla y para decirle que esté tranquila. Hasta ellos han dicho que está pasando algo raro aquí (...) Yo voy a seguir peleando. Es muy duro cuando ensucian toda tu casa y se meten en tus cosas. Es muy jodido. Lo único que me interesa ahora es intentar salir de este lio y, seguramente, empezar en otro sitio. Yo voy a intentar que este santuario siga y tenemos gente preparada para que se quede cuidándolo. Ahora mismo somos Zorro, Paloma y yo, pero seguramente Zape se una pronto y empezaremos a hacer cosas juntos", concluyó Frank.

Quién es Paloma, su nuevo amor

A pesar del delicado momento que está atravesando, Frank Cuesta ha confirmado en el canal de Youtube de su amigo Javi Oliveira que Paloma Ramón es su nueva pareja. "Paloma lleva un montón de tiempo ayudando en el santuario, y claramente tenemos una relación personal. Hay que ser gilipollas para decir que es mi amiga o es lesbiana", ha desvelado el herpetólogo, explicando que entre ambos existe más que una bonita amistad.

Paloma Ramón es una joven valenciana de 35 años que conoció a Frank Cuesta por correo electrónico. En 2021, el presentador recibió la prima visita de Paloma en el santuario y se ha convertido en uno de sus mayores apoyos en estos momentos. Más allá de su detención en Tailandia, el televisivo se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia por leucemia. "Tenemos una relación personal. Mis hijos a Paloma la respetan un huevo. Y cualquier mujer que estuviera a mi lado que no fuera su madre les caía mal. De sugar daddy no tengo nada, porque ella trabaja como la que más", expresó Frank Cuesta sobre su nueva novia. En la actualidad, Paloma Ramón acumula más de 36.000 seguidores en Instagram y en esta red social comparte su día a día con los animales del santuario en Tailandia.