Los looks de gala más comentados de la Reina Letizia: cuando la moda se convierte en diplomacia real

La Reina Letizia volverá a brillar este martes en el Palacio Real de Madrid, donde los Reyes ofrecerán una cena de gala en honor al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, que inicia hoy su visita de Estado a España. Dos años después de la última gran cena diplomática celebrada en el salón de gala del Palacio, doña Letizia se prepara para una de las citas más solemnes del calendario real, en la que la moda y el protocolo se dan la mano.

Cada cena de gala supone una oportunidad única para repasar algunos de los looks más memorables que la Reina ha lucido en este tipo de actos, donde su estilo impecable y su capacidad para reinterpretar la elegancia real la han convertido en referente internacional.

El Felipe Varela azul noche que sigue siendo un icono

En 2023, durante la visita de Estado a Dinamarca, Letizia deslumbró con uno de sus estilismos más recordados: un vestido azul noche firmado por Felipe Varela, confeccionado en mikado de seda con cuerpo ajustado, tirantes anchos y una falda amplia con volumen. El diseño, decorado con delicados bordados florales en tonos añil, es uno de los trajes de gala más repetidos por la Reina desde su estreno en 2015.

La Reina Letizia en 2023. gtres

Para completar el look, Letizia recurrió a la tiara floral Mellerio, una joya histórica del joyero real creada en 1867 y que perteneció a la Reina Sofía. El resultado fue un estilismo clásico, majestuoso y rotundo, que reafirmó su dominio absoluto del protocolo de gala.

El rojo de Carolina Herrera en la cena con Gustavo Petro

Otro de los momentos más recordados llegó con la visita de Estado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en mayo de 2023. En esa ocasión, Letizia apostó por uno de los tonos que mejor le sientan: el rojo intenso, con un vestido de Carolina Herrera que combinaba sencillez y sofisticación.

La Reina Letizia de rojo. Gtres

El diseño, de líneas limpias y falda fluida, destacaba por su corte impecable y su elegancia atemporal. Para acompañarlo, eligió la tiara floral Mellerio y un maquillaje luminoso con labios rojos a juego con el vestido. Fue, sin duda, una de las apariciones más potentes de la Reina en el Palacio Real.

El rosa chicle de Japón: un guiño al color y la modernidad

En 2019, con motivo de la entronización del emperador Naruhito en Japón, Letizia sorprendió con un vestido de color rosa chicle bordado en blanco, también de Carolina Herrera, que se ha convertido en una de las piezas más icónicas de su guardarropa internacional.

Letizia en Japón. Gtres

El diseño, con cuerpo ajustado y falda amplia, destacaba por su feminidad y su originalidad, una elección que rompía con los tonos clásicos habituales en este tipo de actos. Para completar el look, la Reina lució la tiara Flor de Lis, los pendientes de diamantes talla orla y las pulseras gemelas de Cartier, una combinación que reafirmaba su condición de soberana contemporánea sin perder la esencia de la realeza.

El negro más elegante y la tiara rusa para recibir a Xi Jinping

En 2018, durante la visita del presidente de China, Xi Jinping, y su esposa Peng Liyuan, el Palacio Real volvió a vestirse de gala. Letizia apostó entonces por un vestido negro y sobrio de Felipe Varela, ajustado, con cuello cerrado y manga larga, que combinó con las pulseras gemelas de Cartier, pendientes de chatones y la célebre tiara rusa, una de las joyas más importantes del joyero de la Corona española.

La Reina Letizia con la tiara rusa. Gtres

El conjunto, sobrio y poderoso, mostró su faceta más diplomática: una Reina que domina el lenguaje del estilo con precisión y que sabe cuándo recurrir a la austeridad para transmitir autoridad y elegancia.

De azul cobalto y tiara rusa en los Países Bajos

En su visita de Estado a los Países Bajos el año pasado, Letizia volvió a apostar por el azul, esta vez con un vestido azul cobalto de The 2nd Skin Co., con cuello caja y lazos en las mangas. Un diseño de factura española que reforzaba su apoyo a la moda nacional y que acompañó nuevamente con la tiara rusa, además de pendientes de chatones y un broche de perlas y diamantes.

La Reina Letizia en Países Bajos. Gtres

Este look, equilibrado y majestuoso, fue aplaudido por la prensa internacional y consolidó su imagen como una de las reinas más elegantes del panorama europeo.

Un nuevo capítulo en el Palacio Real

Con la llegada del sultán de Omán a Madrid, Letizia vuelve a situarse en el foco mundial. La cena de gala de este martes promete convertirse en otro hito de estilo, en el que la Reina conjugará tradición y moda con su habitual maestría.

Cada aparición de gala es una lección de diplomacia a través de la estética: una Reina que, con cada vestido, reafirma el poder de la elegancia como lenguaje universal.