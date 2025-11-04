La Reina Letizia podría poner fin a su sequía de tiaras: las dos misteriosas joyas que aún no ha lucido

Han pasado casi mil días desde que la Reina Letizia apareció por última vez con una tiara. Fue en mayo de 2023, cuando presidió junto al Rey Felipe VI una cena de Estado en honor al presidente de Colombia. Desde entonces, la monarca no ha vuelto a lucir una de estas piezas históricas, convirtiendo la esperada visita oficial del sultán de Omán en el escenario perfecto para su regreso a la gran joyería real.

El Palacio Real de Madrid volverá a abrir esta noche sus puertas para una cena de gala en la que se espera la presencia de la alta diplomacia española, miembros de la familia real y una representación del país invitado. Y si algo despierta expectación en estos actos, además del protocolo, es el estilismo de la Reina Letizia, que siempre consigue acaparar todos los focos. En esta ocasión, el interés se multiplica: podría elegir alguna de las dos tiaras que, hasta la fecha, nunca ha llevado en público.

La tiara Niarchos: el regalo que sigue reservado a la Reina Sofía

Entre las joyas más valiosas de la familia real se encuentra la conocida tiara Niarchos, una pieza única de diamantes con un diseño clásico de líneas redondeadas y talla marquesa. Fue un obsequio de boda recibido en 1962 y, desde entonces, ha sido una de las favoritas de la Reina Sofía.

La Reina Sofía con tiara. Gtres

Compuesta por diamantes engastados en platino y acompañada de un juego de collar y pendientes, esta diadema destaca por su elegancia y su brillo atemporal. A pesar de formar parte del joyero real, nunca ha sido vista en la actual Reina, que no la ha lucido en ninguno de sus compromisos oficiales.

Las razones pueden ser diversas: desde una cuestión de respeto y vínculo personal con su suegra hasta una simple elección de estilo, ya que Letizia suele inclinarse por diseños más discretos y minimalistas.

La tiara Carrera y Carrera: el misterio guardado desde 2004

La otra gran incógnita del joyero de la Reina Letizia es la tiara Carrera y Carrera, una creación de la histórica firma madrileña que le fue regalada con motivo de su boda en 2004. Se trata de una diadema moderna, de inspiración floral, que combina metales nobles y piedras preciosas en un diseño delicado pensado para eventos de Estado.

Sin embargo, esta joya nunca ha salido de la cámara de seguridad de Zarzuela. En dos décadas de reinado, la monarca no la ha lucido ni en banquetes internacionales ni en cenas de gala, lo que ha alimentado la curiosidad sobre cuándo decidirá mostrarla por primera vez.

Una noche clave para su regreso al brillo real

La cena de gala de esta noche en el Palacio Real podría marcar el esperado regreso de la Reina Letizia al uso de tiaras. Desde su boda, ha recurrido a algunas de las más emblemáticas de la Casa Real, como la “Rusa”, la “Prusiana” o la “de Flor de Lis”, pero todavía mantiene inéditas estas dos piezas que combinan historia, simbolismo y elegancia.

La Reina Letizia, con la Tiara Rusa. Efe Ballesteros Agencia EFE

Con la visita del sultán de Omán, el contexto no podría ser más apropiado: una cita diplomática de alto nivel, un escenario majestuoso y la oportunidad de recuperar el glamour de las grandes noches de la realeza.

La incógnita está servida: ¿apostará por una de sus diademas conocidas o estrenará por fin una de las joyas ocultas del joyero real?