La Reina Letizia da la sorpresa en una feria ‘eco’: regresa a palacio con dos regalos

La Reina Letizia lo ha vuelto a hacer. No estaba anunciado en la agenda oficial, pues su última salida se ha realizado con carácter privado. Aun así, se ha dado un baño de masas al regresar a los stands de la feria de BioCultura, que abre sus puertas en IFEMA, Madrid. La consorte del Rey Felipe VI ha querido aprovechar al máximo el día. Este jueves, después de presidir la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño en el Palacio de El Pardo, se ha cambiado de ropa y se ha dado una vuelta por los puestos de su feria favorita.

Siempre se ha sentido atraída por el cuidado personal y el respeto por la tradición y la artesanía, encontrando atractivo en los productos ecológicos. Es su gran apuesta personal y esta cita se ha convertido en ineludible para ella desde hace cuatro años. Y es que este 2025 es la cuarta vez que acude a ver de manera privada los puestos con distintas ofertas ecológicas, en busca de auténticos tesoros para ella misma y, por supuesto, también para su familia. Así se ha vuelto a cruzar con vendedores a los que poco a poco va cogiendo cariño y de los que se deja aconsejar sobre productos ecológicos. También llevándose a casa dos regalos.

La Reina Letizia en la feria BioCultura de Madrid

No ha sido Casa Real quien ha informado de los pasos de la consorte. Mientras todos están entretenidos desgranando los capítulos más jugosos de las memorias de su suegro, el Rey Juan Carlos, ella ha aprovechado un hueco en su agenda para saciar su apetito en cuestiones ecológicas. Siempre ávida de conocimiento y a la última en estas cuestiones, se ha desplazado este jueves hasta IFEMA para pasear tranquilamente entre los puestos. Una cita privada, de la que hemos sido conocedores gracias a las redes sociales, cuando algunos de los vendedores y también varios clientes han compartido imágenes suyas en Instagram.

Con un sencillo jersey de cuello alto en color blanco y unos jeans en negro, la Reina Letizia ha tratado de pasar desapercibida por IFEMA. De ahí quizá también la gabardina que lleva colgada del bolso, ideal también para combatir la caída en picado de los termómetros. Era difícil conseguir el objetivo de esquivar miradas, pues ha terminado siendo una improvisada protagonista del encuentro. No le ha importado lo más mínimo, pues incluso ha accedido a fotografiarse con aquellos que se lo solicitaban.

Entre ellos, con la responsable de la marca Ticsilver, que crea accesorios de materiales naturales. Algunos de ellos los ha lucido en salidas privadas y también en actos públicos. “¡¡¡No hay 3 sin 4, ha vuelto a pasar!!! Letizia nos ha visitado por cuarta vez en @biocultura. ¡No podemos estar más agradecidos y eufóricos por esta pedazo de visita en la que, por cuarta vez consecutiva, Su Majestad la Reina Letizia ha hecho una parada en nuestro stand! FELICIDAD MÁXIMA. Una vez más, nos demuestra su apoyo incondicional a la artesanía española y a los productos ecológicos y sostenibles. ¡Ya son cuatro los años seguidos! Gracias infinitas por confiar en nuestras piezas artesanales y por ser un ejemplo de compromiso con la sostenibilidad”, escribían con gran ilusión.

La Reina Letizia también ha hecho parada en el puesto de la marca Eleven Obi, que también se encuentra entre sus favoritos. Tiene buen trato con el creador, Alain Valiente, con el que se ha parado a hablar amigablemente durante su visita a BioCultura, interesándose por sus productos. Entre ellos, como destacan, quiso saber más sobre la crema Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, que es reparadora y reafirmante. Se ha llevado el limpiador Lemon Sorbet Magic Gel to Milk Cleanser y el protector solar Pearlescent Eco Protect Sun & Age Shield SPF50. Eso sí, a modo de regalo.