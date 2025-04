¿Fue Terelu Campos una negrera como presentadora? Las opiniones son dispares

Diva, dominante, irrespetuosa y con modales casi de esclavista. ¿Algo más? Este y otros sambenitos le están cayendo a la presentadora Terelu Campos en las últimas semanas desde que algún gesto en "Supervivientes" hizo recordar a alguien su etapa como presentadora en Telemadrid.

La hija de María Teresa Campos presentó, entre 1997 y 2004, "Con T de Tarde", un magazine de actualidad con concursos y tertulias sobre el corazón y otros asuntos sociales. Era el programa estrella de la cadena y su mesa camilla, que reunía a colaboradores como Carlos Lozano y periodistas como Rosa Villacastín, entre otros muchos, dejó momentos inolvidables en la televisión de la cadena.

Sus mejores años

En esta cadena vivió Terelu lo mejor de su carrera profesional y personal, como el nacimiento en 2000 de su hija Alejandra. "Los siete años que he pasado en Telemadrid han sido los más felices de mi vida profesional", confesó con motivo del 30 aniversario de la cadena.

Terelu: «Cuando siento miedo me da fuerza saber que eso se cura» larazon

El promotor de este debate fue Alessandro Lequio, que, con su habitual ironía, la describió como una mujer "altiva y endiosada". Comentó que la presentadora exigía la presencia constante de una asistente para sujetarle el cenicero, a quien llegó a escupir los chicles en la mano. Sus palabras abrieron la veda y, desde entonces, muchas de las personas que vivieron aquella etapa han ido soltando sus propias banderillas, bien por lo que sufrieron en carne o por lo que escucharon.

"Remuéveme el yogur"

Lydia Lozano contó en "Mañaneros" que Terelu le habría pedido a alguien que le removiera el yogur durante las meriendas en "Sálvame". Cuando más candente estaba la polémica, esta semana se avivaba con el testimonio de Ely del Valle, la periodista que la sustituyó por la baja de maternidad de Terelu. Inicialmente iba a durar un mes y medio, pero se redujo a dos semanas por, según se insinúa, la inquietud que le produjeron sus buenos datos de audiencia.

Terelu Camos y Jorge Javier Vázquez en "Supervivientes" Telecinco

Jorge Javier bromeó con la escena: "Hay una cosa que se está diciendo y te doy la oportunidad de desmentirla, que es que pediste a tu ginecólogo que te sacaran antes los puntos para volver a presentar en Telemadrid, porque tu sustituta, Ely del Valle, estaba haciendo más audiencia que tú. ¿Es verdad que llamaste a tu ginecólogo y le dijiste: 'Por favor, quítame los puntos, que quiero ir a trabajar ya'?". Ella zanjó el asunto utilizando su mismo tono socarrón: "Me los arrancó a bocados. Evidentemente no, sólo tenía un punto. Tardé más de lo previsto en llegar a Telemadrid, porque vino la Semana Santa. Iba a estar una semana de baja, pero estuve casi dos, porque fue la Semana Santa. Pero, que da igual, Jorge. Que da lo mismo..."

Orgullosa y con la conciencia tranquila

A pesar de quitarle hierro, ante estos comentarios y acusaciones, la mayor de las Campos está considerando la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes están dañando su imagen. En el programa "¡De Viernes!", declaró tener la conciencia tranquila y su orgullo por sus 40 años de carrera.

Esta misma mañana, Chelo García Cortés, que en breve formará parte de "La familia de la tele", en TVE, ha salido en su defensa: "Sigo teniendo relación con ella, a través del WhatsApp. Sí, mantenemos relación… Siempre que ha habido un cambio en mi vida profesional, Terelu me ha deseado suerte y yo a ella también". Y añadía: "Conocí a Terelu cuando yo solo me dedicaba a la prensa, yo no hacía televisión, hacía radio y prensa, a mí nunca me creó un problema, no voy a decir lo que no es".